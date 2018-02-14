Прием заявок на конкурс "Московская весна A Cappella" продлится до 15 марта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прием заявок на участие в международном конкурсе "Московская весна A Cappella" открылся на официальном портале фестиваля, он продлится до 15 марта, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Конкурс "Московская весна A Cappella" пройдет в рамках одноименного фестиваля в Москве с 27 апреля по 9 мая 2018 года. Исполнители и вокальные коллективы со всего мира поборются за право считаться лучшими из лучших и выступить на московских фестивальных площадках.

"Прием заявок на участие в конкурсе стартовал на официальном сайте фестиваля "Московская весна A Cappella" и завершится 15 марта 2018 года в 18.00 по московскому времени", — рассказали РИА Новости в оргкомитете.

Как напомнила заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, музыкальный конкурс впервые прошел в столице весной 2017 года: в нем приняли участие 168 исполнителей и творческих коллективов из 12 стран мира, в дни фестиваля они исполнили для москвичей порядка 8 тысяч композиций. Концерты шли не только на привычных фестивальных площадках, но и в зданиях вокзалов, торговых центров, на балконах зданий.

"Надеемся, что в этом году интерес к конкурсу – и со стороны исполнителей, и со стороны москвичей и туристов – будет еще выше", – отметила Сергунина, чьи слова приводят в оргкомитете.

В прошлом году конкурс "Московская весна A Cappella" проходил с 28 апреля по 7 мая. Тогда на участие поступило 250 заявок из 12 стран мира: России, Великобритании, США, Испании, Италии, Франции, Польши, Венгрии, Грузии, Латвии, Украины и Сингапура. Участники выступали на площадках фестиваля каждый день и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки.