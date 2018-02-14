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Культура

Кинопремьеры недели: "Призрачная нить" и российская мелодрама "Лед"

12:3114.02.2018
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новый фильм Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить", мелодрама дебютанта Олега Трофима "Лед" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым, а также необычная драма грека Йоргаса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Колином Фарреллом и Николь Кидман выходят в российский прокат на этой неделе.

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© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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Призрачная нить

Новый фильм Пола Томаса Андерсона, автора "Нефти", "Магнолии" и "Мастера", рассказывает о послевоенном Лондоне. Коронация Елизаветы II дала стране новые радости и надежды, которых ей так не хватало. В это же самое время в центре событий оказывается Рейнольдс Вудкок в исполнении Дэниела Дей Льюиса – кутюрье, который одевает графинь, наследниц лучших семей, кинозвезд и знатных дам. Вудкока окружают десятки прелестных женщин, но никто из них не трогает сердце старого холостяка, пока однажды в его жизни не появится молодая и очень решительная девушка Альма (Вики Крипс), которая перевернет его мир с ног на голову, став его музой и возлюбленной. Размеренной и тщательно распланированной жизни кутюрье приходит конец.

Дей Льюис после окончания съемок картины заявил, что решил окончить свою актерскую карьеру, однако прямую связь между фильмом Андерсона и своим решением актер отрицает. Картина получила шесть номинаций на "Оскар", в том числе в самых главных номинациях — за режиссуру и как лучший фильм. Критики приняли "Призрачную нить" положительно — на сайте Rotten tomatoes фильму поставили 8,5 балла из 10.

Лед

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мелодрама дебютанта Олега Трофима, которую спродюсировали Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, рассказывает о молодой и звездной фигуристке Надежде (Аглая Тарасова), которая во время соревнований получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Поставить ее на ноги решает хоккеист Миша в исполнении Александра Петрова, а поддерживают его в этом мать Нади (Ксения Раппопорт) и ее неугомонный тренер, которую сыграла Мария Аронова. Также в картине снялись Милош Бикович, Ян Цапник и Ирина Старшенбаум.

"В итоге фильм про взлеты и падения сам преодолевает такие амплитуды, что впечатления от фильма остаются неровные. С одной стороны, "Лед" наследует многие типичные проблемы русского кино, с другой — за этим раскачиванием интересно следить, главные герои вызывают зрительский отклик, значит, уже полфильма работает. В отличие от предыдущего продюсерского проекта Бондарчука — "Селфи" — новинка "Лед" выглядит более реальным претендентом на большую кассу и народную любовь, продолжая дело "Движения вверх", — подчеркивает критик Максим Сухагузов.

Убийство священного оленя

Кадр из фильма Затерянный город Z. Архивное фото
© Plan B Entertainment (2016)
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Участник Каннского фестиваля прошлого года, фильм греческого режиссера новой волны Йоргаса Лантимоса рассказывает о семейной чете в исполнении Колина Фаррелла и Николь Кидман с двумя детьми. Герой Фаррелла, талантливый кардиохирург, знакомится с сыном своего бывшего пациента, которого сыграл восходящая звезда Барри Кеган, и тот ставит его перед непростым выбором. Замысловатая психологическая драма получила приз за лучший сценарий в Канне, но оставила у критиков смешанное впечатление. Рецензенты назвали картину "до упора идиосинкразической".

"Прекрасное в своей необычности смешение греческой мифологии и концептов таких пессимистичных гениев, как Стэнли Кубрик, Роман Полански и Михаэль Ханеке, делает фильм похожим на устрашающую мечту", — заметил критик Колин Коверт.

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