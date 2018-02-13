Эрмитаж и Михайловский театр продлили договор о сотрудничестве

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Договор о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Михайловским театром продлен на пять лет, сообщили во вторник в пресс-службе театра.

Церемония подписания нового документа состоялась на сцене Эрмитажного театра. Свои подписи поставили директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и худрук Михайловского театр Владимир Кехман.

"Эрмитаж для нас — второй дом. Мы единственный из крупных петербургских театров, где нет второй сцены, ни даже репетиционного зала, и возможность реализовывать наши творческие проекты в залах Эрмитажа для нас большой подарок и большая радость, и я безмерно за это благодарен Михаилу Пиотровскому", — сказал РИА Новости Кехман.

Совместный проект музея и музыкального театра о сотрудничестве отсчитывает свою историю с октября 2015 года. В рамках "Эрмитажных вечеров Михайловского театра" состоялось около 30 спектаклей и концертов. Прошли мировые премьеры одноактных балетов ведущего танцовщика и хореографа театра Ивана Васильева. Состоялась премьера балета "Гамма" на музыку Олега Каравайчука в хореографии Роя Асафа. Впервые на русском языке прозвучала опера Ганса Красы "Брундибар".

Специально для сцены Эрмитажного театра и для залов музея были подготовлены уникальные концертные программы с участием солистов-вокалистов и инструменталистов, хора и симфонического оркестра Михайловского театра. Доброй традицией стали регулярные концерты в Большом Итальянском просвете Эрмитажа — в зале, где выставлены полотна Тьеполо, Джордано, Канале, Гварди и других великих живописцев.