В Красноярске объявили конкурс на создание эскиза памятника Хворостовскому

КРАСНОЯРСК, 13 фев — РИА Новости. Власти Красноярска объявили конкурс на разработку эскиза памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Великобритании, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края.

"Объявлен конкурс на разработку эскизного проекта памятника народному артисту РФ Дмитрию Хворостовскому. Прием заявок продлится до 6 апреля. Победителя выберут до 20 апреля 2018 года", — сказал собеседник агентства.

В конкурсе могут принять участие проектные организации, творческие коллективы, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы. В жюри вошли представители профессиональных творческих союзов, специалисты в области изобразительного искусства и культуры.

Памятник планируется установить на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств.

Ранее в Красноярске был объявлен прием заявок на разработку эскизов мемориальных досок в честь Хворостовского. Победителей конкурса выберут 13 апреля. Изготовленные по эскизам победителей мемориальные доски будут размещены на фасадах дома, где жил певец, и Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького, где он учился.