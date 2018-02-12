Фильмы "Аритмия", "Движение вверх" и "Салют 7" номинированы на премию АПКиТ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские фильмы "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Салют 7" Клима Шипенко претендуют на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по итогам 2017 года, вручение премии состоится в Москве 15 марта.

"Это единственный в России профессиональный приз, присуждаемый кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, а также отмечающий представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие", — говорится в сообщении.

На звание лучшего телефильма претендуют "Анна", "Беглец", "Бывших не бывает". В числе номинированных сериалов "Троцкий", "Казнить нельзя помиловать", "Салам Масква", "Хождение по мукам", "След", "Молодежка", "Ольга", "Ивановы-Ивановы", "Отель Элеон".

В номинации "Лучший анимационный сериал" представлены "Лунтик и его друзья", "Маша и Медведь", "Фиксики".

"Лучшими актерами телевизионного фильма" могут стать Алексей Серебряков ("Доктор Рихтер"), Константин Хабенский ("Троцкий"), Павел Трубинер ("Хождение по мукам"), Сергей Пускепалис ("А у нас во дворе"). На звание лучшей актрисы телефильма претендуют Яна Троянова "Ольга", Равшана Куркова ("А у нас во дворе"), Юлия Снегирь ("Хождение по мукам").

Премия АПКиТ вручается в 23 номинациях.