Фильм "Пятьдесят оттенков свободы" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эротическая драма Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы" возглавила российский прокат в выходные, собрав за первый уикенд 404 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

История, снятая по всемирно известному бестселлеру, наконец-то получает свое завершение в третьем фильме.

На втором месте еще одна новинка проката — российская комедия Леонида Марголина "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", кассовые сборы которой составили 61,4 миллиона рублей

Третью строчку занимает лидер российского проката, спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", фильм собрал за уикенд 57,1 миллиона рублей (общие кассовые сборы на 7 неделе — 2,96 миллиарда рублей).

На четвертом месте российский триллер Николая Хомерики "Селфи" с Константином Хабенским в главной роли, кассовые сборы фильма за выходные — 44,9 миллиона рублей, за две недели проката картина собрала 200,5 миллиона рублей.

Номинант на "Оскар", американская криминальная драма Мартина МакДона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" замыкает пятерку лидеров с кассовыми сборами за выходные 41,1 миллиона рублей (сборы за 2 недели проката — 109,6 миллиона рублей)