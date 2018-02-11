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Культура

Жертвы моды: какая одежда нас убивает

08:0011.02.2018
(обновлено: 08:09 11.02.2018)
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© Depositphotos / jannabantanМодаМода
© Depositphotos / jannabantan

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Анна Михайлова. Мода не всегда радует женщин. Порой она приносит страдания и даже доводит до гибели. Книга Элисон Мэтьюс Дейвид "Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней", выпущенная издательством НЛО, рассказывает о предметах гардероба, послуживших в разные времена причиной массовых несчастных случаев. РИА Новости публикует отрывки из монографии.

Синдром длинного шарфа

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПоэт Сергей Есенин и его жена танцовщица Айседора Дункан
© РИА Новости
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Поэт Сергей Есенин и его жена танцовщица Айседора Дункан

"Вечером 14 сентября 1927 года на французском побережье в Ницце знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан села на пассажирское сиденье спортивного автомобиля "Амилкар". Когда машина тронулась, она дважды обернула вокруг шеи свой фирменный длинный красный шелковый шарф и перекинула свободный конец через плечо со свойственной ей театральностью, восклицая: "Adieu mes amis. Je vais à la gloire!", что означало "Прощайте, друзья, я отправляюсь к славе!"

Находясь вне поля зрения шофера, танцовщица своим широким жестом забросила бахрому шарфа между левым задним крылом и корпусом автомобиля, волокна переплелись между дисковым тормозом и спицами колеса. Затем шарф намотался на ось, притянул Дункан к заднему колесу машины, мчавшейся по Английской набережной, и переломил ей шею".

© BBCТом Бейкер в роли Доктора Кто в одноименном телевизионном сериале BBC
© BBC
Том Бейкер в роли Доктора Кто в одноименном телевизионном сериале BBC

"В 1970-х в моду вновь вошли многие черты стиля 1920-х годов, в том числе длинные шарфы, похожие на очаровательно экстравагантный вязаный шарф Тома Бейкера в роли Доктора Кто в одноименном телевизионном сериале. Персонаж Тома Бейкера, Повелитель Времени, без каких-либо затруднений носил свой шарф в отдаленных галактиках, но дело не раз оканчивалось летальным исходом, когда ему стали подражать простые смертные. В 1971 году молодую американку двадцати с небольшим лет "вытянуло из кресла горнолыжного подъемника, когда ее шарф обернулся вокруг кресла, двигавшегося навстречу". В ныне уже хрестоматийной статье в журнале The Journal of American Medicine случаям, подобным этому, было дано название "Синдром длинного шарфа".

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"В 2001 году во время поездки по центру Эдинбурга девушка в возрасте 21 года зацепилась шарфом за спицованные колеса велорикши. Этот случай очень похож на трагедию Айседоры Дункан: она получила разрыв гортани, перелом подъязычной кости и разрыв сонной артерии. Сотрудники скорой помощи и хирурги, спасавшие ей жизнь, назвали ее травмы "синдромом Айседоры Дункан", и, насколько им было известно, она была первой и единственной выжившей жертвой подобного случая удушения одеждой".

Кринолин-убийца

© AFP 2018 / Francois GuillotКринолин, созданный в 1865-1868 годах на выставке в Париже
© AFP 2018 / Francois Guillot
Кринолин, созданный в 1865-1868 годах на выставке в Париже

"Стальной кринолин-клетка, более известный в Северной Америке как "юбка на обручах" (hoop skirt), производился массово в промышленных масштабах с 1856-го по конец 1860-х годов. Компания "Пежо", позднее прославившаяся в области автомобилестроения, незамедлительно открыла целую фабрику по производству стальных "клеток". В период между 1858 и 1864 годами "Пежо" вместе с фабрикой Томпсона в Англии совокупно производили 2400 тонн кринолинов ежегодно. В пересчете на единицы готового товара это равняется примерно 4 800 000 экземпляров в год.

Девушка делает селфи. Архивное фото
© Fotolia / Ruslan Solntsev
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Кринолины изготавливались из стальной проволоки, покрытой тканью, их части скреплялись лентами и медными заклепками. Если женская юбка начинала гореть, колоколообразная конструкция, задрапированная метрами огнеопасной ткани, служила воздуховодом. В журналах того времени писали, что кринолины действовали "в точности как дымоход с "нагнетателем" и "тягой"".

"Сводные сестры Оскара Уайльда, двадцатидвухлетняя Мэри и двадцатичетырехлетняя Эмили (Эмма) Уайльд, обе погибли в ноябре 1871 года. Смерть настигла девушек после бала, состоявшегося по случаю Хеллоуина в поместье Драммаконор (графство Монахан, Ирландия). Согласно рассказам очевидцев, подол платья Мэри попал в открытый камин, когда хозяин бала пригласил ее на заключительный вальс. Сестра попыталась спасти Мэри, но загорелась сама. Мэри умерла через девять дней после происшествия, а ее сестра Эмили — менее чем через пару недель".

"Хромые юбки"

© AP Photo"Хромая юбка" Castle Walk модельера Сейл Чепмен. 11 июля 1955 года
© AP Photo
"Хромая юбка" Castle Walk модельера Сейл Чепмен. 11 июля 1955 года

"Пик популярности сковывающих движение "хромых юбок" пришелся на 1910-1914 годы. Свое название они получили по аналогии с приспособлением (hobble — тренога), использовавшимся для стреноживания лошадей и ослов, которым крепко спутывали передние ноги. "Хромые юбки" действительно вызывали хромоту. Плотно облегающие колени и туго стянутые на лодыжках, они имели диаметр подола примерно 38 дюймов, что составляет меньше одного метра".

На показе коллекции MAN во время недели моды в Лондоне 2017. Архивное фото
© AFP 2018 / Niklas Halle'n 
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"По иронии судьбы, которую прессе не удалось уловить, в сентябре 1910 года на ипподроме Шантильи близ Парижа нестреноженная лошадь понесла и врезалась в толпу зрителей. "Стреноженная" женщина, не способная бежать "из-за плотной посадки своей юбки", упала под копыта лошади. Волосы зацепились за подкову, и лошадь потащила ее за собой, вследствие чего женщина погибла от множественных переломов костей черепа. Через год в северной части штата Нью-Йорк восемнадцатилетняя Ида Гойетт шла по мосту через канал Эри. При попытке "переступить через шлюзовые ворота девушка запнулась из-за юбки и перевалилась через низкие перила". Она утонула, прежде чем подоспела помощь".

Радиоактивные пояса

"В 2009 году дизайнер Александр Маккуин выпустил линейку аксессуаров с шипами в стиле панк. Три года спустя шипы по-прежнему оставались в моде. Женская обувь, сумки и пояса были утыканы крошечными металлическими остриями, что создавало агрессивный образ, но вместе с тем служило украшением. Бунтарская остромодная одежда, ощетинившаяся шипами, заключала в себе еле уловимую угрозу насилия, которая в действительности не была безосновательной. Один такой пояс-баска из черной кожи, декорированный 801 шипом, мог навредить внутренним и репродуктивным органам своего обладателя. Пояс, произведенный в Индии и поставлявшийся британским интернет-магазином ASOS в 14 стран мира, оказался радиоактивным, так как в его шипах содержался металл кобальт-60. Угрозу обнаружили при прохождении радиационного контроля на границе Соединенных Штатов в декабре 2012 года, через несколько месяцев пояса отозвали и поместили в специальное хранилище".

Токсичные футболки

© GreenpeaceАкция Greenpeace против использования опасных химикатов при изготовлении одежды
© Greenpeace
Акция Greenpeace против использования опасных химикатов при изготовлении одежды

"В 2012 году международная организация Greenpeace закупила 141 предмет одежды "быстрого изготовления" в 29 странах и протестировала их в своих лабораториях. Две трети из них содержали этоксилаты нонилфенола и фталаты, размягчающие пластики для трафаретной печати
на тканях. Во время стирки такие изделия выделяют вещества, вредные для человека и животных.

Среди товаров, выявленных Greenpeace и представленных на официальном веб-сайте организации под маркировкой "Опасный продукт" с цифровым штампом "Опасно", можно найти доступную повседневную одежду, в том числе нижнее белье популярной марки Victoria’s Secret, вещи крупнейших сетей магазинов одежды, таких как Calvin Klein, C&A, Zara, футболки Mango и Emporio Armani. Одним из самых ярких и говорящих примеров можно считать ядовито-розовую футболку для девочек фирмы Gap с напечатанным текстом "Я (сердце) моду".

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