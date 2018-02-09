Названы место и дата похорон актера Дмитрия Бузылева

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Дмитрием Бузылевым состоится 11 февраля в Доме кино. Похоронят артиста на Пыхтинском кладбище.

Известный по ролям фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада" и "Мужики" актер умер после продолжительной болезни на 62-м году жизни.

Бузылев с 12 лет выступал в составе ансамбля "Венгерские цыгане", и уже в 18 получил роль в фильме "Табор уходит в небо". Именно он исполнил "Песню сибирских цыган", ставшую саундтреком к этому фильму. Некоторое время работал в театре "Ромэн".

В 41 год Бузылев получил звание заслуженного артиста России, а еще через восемь лет стал членом Союза кинематографистов.