В Москве на сцене "Гоголь-центра" пройдут гастроли Deutsches Theater

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Берлинский театр Deutsches Theater в рамках обменных гастролей с "Гоголь-центром" представит 10 и 11 февраля на Большой сцене московского театра спектакль "Берлин. Александерплац" в постановке Себастиана Хартмана.

"Повод и причина наших гастролей в Москве, прежде всего, связаны с Кириллом Серебренниковым, постановки которого мы видели в его театре, в котором мы в первый раз были полтора года тому назад. И этот театр очень близок нам по духу. Но эти обменные гастроли не только между театрами, но и Берлином и Москвой, двумя городами, ведь культура и театр имеют такую возможность – рассказывать о том, что происходит в стране, в мире, в городе", — рассказал интендант Deutsches Theater Ульрих Хуон.

Он отметил, что в Москве они хотели бы не показать один спектакль, а представить театр в целом, поэтому на этих гастролях также пройдут видеопоказы знаменитых спектаклей театра, дискуссии и мастер-классы. В частности, свой мастер-класс проведет Себастиан Хартман.

"Я очень рад быть в Москве, рад, что актеры нашего театра здесь, в Москве. Я в первый раз посетил Москву 28 лет назад, и с тех пор город очень изменился. Тогда я учился на актерском факультете в Лейпциге, и мы были гостями студентов ГИТИСа. Мне очень интересно, какова реакция российского зрителя на нашу работу, которую мы привозим, поскольку это один из моих любимых спектаклей", — сказал Хартман.

Гастроли московской труппы в Германии запланированы на конец марта — начало апреля, сообщили в пятницу на пресс-конференции в "Гоголь-центре". В Берлине "Гоголь-центр" покажет два спектакля в постановке Кирилла Серебренникова — "Кафка" и "Машина Мюллер". Также в рамках гастролей пройдет ночь фильмов Серебренникова.

"Когда эти гастроли еще задумывались, и мы обсуждали их с Кириллом Серебренниковым, как раз обсуждались и спектакли, которые привозим мы и привозит "Гоголь-центр" в Берлин. Спектакли "Машина Мюллер" и "Кафка" — это вполне осознанный наш выбор", — пояснил Хуон.

Он отметил, что ранее на май планировалась премьера "Декамерона" в постановке Кирилла Серебренникова. "Мы немного отодвинули сроки этой премьеры, но мы обязательно сделаем это с Кириллом", — подчеркнул он.

Знаменитый Deutsches Theater основан в 1882 году, в этом театре работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер. Спектакль "Берлин. Александерплац" — сценическая редакция романа Альфреда Дублина — одного из важнейших немецких текстов прошлого столетия.