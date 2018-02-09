Выходные в Москве: новая картина Вуди Аллена и "Бесприданница"

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. На этих выходных в Москве можно бесплатно сходить в Государственный исторический музей, а также на выставки в Пушкинский музей и "Гараж", посмотреть "Бесприданницу" в Школе драматического искусства и сходить на предпоказ картины Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить".

Выставки

В субботу в честь 146-летия Исторического музея можно будет бесплатно посетить Главное здание музея и выставку "Сокровища Пражского Града". Посетителей музея ждут специальные экскурсии по экспозиции и выставкам; мастер-классы по исторической каллиграфии, вышивке, росписи по фарфору, рисованию красками на воде в технике "эбру" и квест.

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открылась выставка работ одного из изобретателей фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота. На ней можно увидеть легендарные экспонаты, которые стали хрестоматийными для истории визуальной культуры — около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне (Великобритания), а также устройства для создания изображений — камера-обскура и камера-люцида — из собрания Политехнического музея в Москве.

В Музее современного искусства "Гараж" работает выставка "Ставки на гласность. Аукцион "Сотбис" в Москве, 1988", которая рассказывает об одном из самых знаковых культурных событий позднего СССР.

На выставке представлены видеозапись торгов; выдержки из интервью с организаторами и художниками-участниками аукциона; VR-инсталляция, которая позволит посетителям стать свидетелями торгов. Также на выставке экспонируются некоторые произведения, участвовавшие в торгах, в том числе рисунок Варвары Степановой (около 1924), "Клоун. Сцена в цирке" (1935) Александра Родченко, "Фундаментальный лексикон" (1986) Гриши Брускина (проданный за рекордные £242 тысяч) и "Все о нем" (1971) Ильи Кабакова.

Театр

В театре "Школа драматического искусства" покажут спектакль "Бесприданница" по пьесе Островского в постановке Дмитрия Крымова. Как отметил режиссер, в центре истории "русская Кармен", только окружена она не романтическими тореадорами и нарушающими воинский устав солдатами, а строго иерархической и жестокой командой деловых людей со странными, выдуманными именами, например — Мокий Парменыч и Харита Игнатьевна. Это позволяет взглянуть на них как на персонажей русской черной комедии дель арте, а на Островского — как на родоначальника особого жанра в русской драматургии.

В Театре Сатиры покажут французский водевиль в постановке Александра Ширвиндта "Кошмар на улице Лурсин". "Утро после встречи выпускников, незнакомец в кровати и газета, в которой сказано – этой ночью произошло страшное убийство. Жизнь рантье Ланглюме переворачивается с ног на голову; все улики, да и свидетельские показания племянника указывают, что убийца – это он. Не растерявшись, с присущей ему веселостью герой пытается восстановить события прошедшей ночи, уничтожить доказательства и найти способ избежать наказания", — рассказывают в театре.

Кино

С этой недели в российских кинотеатрах можно посмотреть новую картину живого классика американского кино Вуди Аллена "Колесо чудес". Действие фильма происходит в Нью-Йорке 50-х годов XX века. Разочарованная в жизни актриса в отставке Джинни (Кейт Уинслет) работает в рыбном ресторане. У нее есть грубоватый муж Хампти в исполнении Джеймса Белуши, непутевый сын от прошлого брака, который любит все поджигать, и интрижка со спасателем Микки (Джастин Тимберлейк), мечтающим стать драматургом. В один из полных заботами дней к частым головным болям Джинни добавляется еще одна: дочь Хампти Каролина (Джуно Темпл), которая просит у них убежища от гангстеров.

Те, кому не терпится посмотреть новую картину Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить", могут сходить на предпремьерный показ в кинотеатр "Октябрь" и обсудить ее с Антоном Долиным. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.