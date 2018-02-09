Выходные в Москве: новая картина Вуди Аллена и "Бесприданница"

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. На этих выходных в Москве можно бесплатно сходить в Государственный исторический музей, а также на выставки в Пушкинский музей и "Гараж", посмотреть "Бесприданницу" в Школе драматического искусства и сходить на предпоказ картины Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить".
Выставки
В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открылась выставка работ одного из изобретателей фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота. На ней можно увидеть легендарные экспонаты, которые стали хрестоматийными для истории визуальной культуры — около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне (Великобритания), а также устройства для создания изображений — камера-обскура и камера-люцида — из собрания Политехнического музея в Москве.
В Музее современного искусства "Гараж" работает выставка "Ставки на гласность. Аукцион "Сотбис" в Москве, 1988", которая рассказывает об одном из самых знаковых культурных событий позднего СССР.
На выставке представлены видеозапись торгов; выдержки из интервью с организаторами и художниками-участниками аукциона; VR-инсталляция, которая позволит посетителям стать свидетелями торгов. Также на выставке экспонируются некоторые произведения, участвовавшие в торгах, в том числе рисунок Варвары Степановой (около 1924), "Клоун. Сцена в цирке" (1935) Александра Родченко, "Фундаментальный лексикон" (1986) Гриши Брускина (проданный за рекордные £242 тысяч) и "Все о нем" (1971) Ильи Кабакова.
Театр
В Театре Сатиры покажут французский водевиль в постановке Александра Ширвиндта "Кошмар на улице Лурсин". "Утро после встречи выпускников, незнакомец в кровати и газета, в которой сказано – этой ночью произошло страшное убийство. Жизнь рантье Ланглюме переворачивается с ног на голову; все улики, да и свидетельские показания племянника указывают, что убийца – это он. Не растерявшись, с присущей ему веселостью герой пытается восстановить события прошедшей ночи, уничтожить доказательства и найти способ избежать наказания", — рассказывают в театре.
Кино
Те, кому не терпится посмотреть новую картину Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить", могут сходить на предпремьерный показ в кинотеатр "Октябрь" и обсудить ее с Антоном Долиным. В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.