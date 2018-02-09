В Иркутске 15 марта вручат литературную премию имени Валентина Распутина

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Национальную литературную премию имени известного писателя Валентина Распутина впервые вручат 15 марта в день рождения писателя у него на родине в Иркутске, сообщил председатель Российского книжного союза Сергей Степашин на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2018 годах.

"Пятнадцатого марта будет впервые вручена премии имени Валентина Распутина на родине писателя", — сказал Степашин.

Национальная литературная премия имени Распутина учреждена Российским книжным союзом и правительством Иркутской области в память о выдающемся русском писателе, публицисте, общественном деятеле Валентине Распутине для поиска и поощрения талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества в традициях российской классической прозы и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции творчества Распутина.

Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности. Награждение премией происходит один раз в два года.