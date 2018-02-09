Самолет "Аэрофлота" получит имя Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 9 фев — РИА Новости. Один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщил на своей странице в Facebook депутат ГД Юрий Швыткин.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Великобритании, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края.

"Имя Дмитрия Хворостовского появится на самолёте "Аэрофлота"! Получил положительный ответ от ПАО "Аэрофлот-российское авиалинии" на предложение рассмотреть возможность о присвоении пассажирскому самолету авиакомпании "Аэрофлот" имени выдающегося оперного певца, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Александровича Хворостовского", — пишет Швыткин.

По его словам, имя Хворостовского "было включено в перспективный план присвоения имён новым ВС Аэрофлота на 2017-2019 годы, который был утверждён правлением авиакомпании".