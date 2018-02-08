Никита Михалков стал наставником "Юнармии"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков стал наставником всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", сообщила пресс-служба "Юнармии".

"Я с радостью откликнулся на предложение всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" стать наставником юных армейцев. Замечательная фраза моего отца: "Сегодня – дети, завтра – народ" как нельзя лучше говорит о важности воспитания подрастающего поколения. Нам необходимо передавать свои знания, понимание истории своей страны, ощущение и чувство причастности к многогранной культуре, литературе и великому пути, пройденному Россией", — приводит слова режиссера пресс-служба.

Режиссер отметил, что предложение стать наставником юнармейского движения очень созвучно тому, что он старается делать в своей повседневной деятельности.

Первый Всероссийский молодежный патриотический форум пройдет 22-23 февраля в столичном парке "Патриот", он объединит 8 тысяч делегатов из всех субъектов РФ, общественных объединений и клубов патриотической направленности.

В программе форума – мастер-классы с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учеными, космонавтами, известными журналистами и блогерами, артистами, а также погружение в виртуальную реальность, управление дронами и сборка моделей самолетов, изготовленных на 3D-принтере. Завершится Форум большим праздничным концертом с участием российских звезд.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 190 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.