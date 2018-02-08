Брэд Питт спровоцировал тройное ДТП в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Знаменитый голливудский актер Брэд Питт попал в небольшое ДТП с участием трех автомобилей в Лос-Анджелесе, пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что актер на своей темно-серой Tesla врезался в находящийся впереди Nissan Altima, который затем столкнулся со следующим автомобилем Kia Soul. Как и любой другой прилежный водитель, после аварии Питт сделал фотографии машин на телефон, отмечает издание.

Трое водителей обменялись своими данными, их документы Питт также снял на смартфон и взамен предоставил свои. По данным СМИ, Питт пытался вести непринужденный разговор с двумя водителями, которые в свою очередь были весьма удивлены, увидев актера, и с улыбкой пожали ему руку.

#BradPitt involved in fender bender. So glad he's ok, especially as he's now back on the market again, so to speak! Brad, my number hasn't changed over the years💖😚 pic.twitter.com/PM2dwd4cQ2 — Janeypartybrown (@Janey_HRstylist) 8 февраля 2018 г.

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Судя по всему, ущерб от аварии оказался незначительным. После обсуждения деталей, водители сели в свои машины и уехали с места происшествия.