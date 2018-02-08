Эйфман считает, что у российских творцов колоссальные возможности

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Известный хореограф, народный артист России Борис Эйфман считает, что возможности у нынешних российских творцов — колоссальные.

"Моему театру 40 лет. Я жил и работал при Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине. И могу сказать следующее: ни при ком из перечисленных лидеров не было такого уважительного и внимательного отношения к культуре со стороны государства, как сейчас. Возможности у нынешних российских творцов колоссальные", — сказал Эйфман в интервью РИА Новости.

"Моя "болдинская осень" вдохновлена идеальными для служения искусству условиями, в которых я нахожусь", — подчеркнул Эйман.

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