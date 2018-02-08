Эйфман заявил, что для художника существует только самоцензура

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Известный балетмейстер Борис Эйфман считает, что сейчас существует только один вид цензуры – самоцензура художника.

"Первые десять лет жизни театра я постоянно выслушивал абсурдные придирки партийных чиновников. Борьба шла буквально за каждый спектакль. Под конец, когда усталость от откровенных унижений становилась неимоверной, мы просто выходили и повторно танцевали последнюю редакцию, выдавая ее за плод очередной "работы над ошибками", — признался Эйфман в интервью РИА Новости.

В наши дни, по мнению хореографа, ничего похожего нет.

"Сейчас я знаю только один вид цензуры – самоцензуру художника, который должен думать о том, как не оскорбить, не разочаровать и не оттолкнуть зрителя, а наоборот, приблизить его к миру своих творческих фантазий", — считает Эйфман.

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