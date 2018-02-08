Эйфман назвал балет "Нуреев" ярким театральным событием

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Известный хореограф Борис Эйфман считает, что балет "Нуреев", мировая премьера которого состоялась в Большом театре в конце прошлого года, это яркое театральное событие.

"Нуреев" — необычный спектакль, который мог родиться только в Большом театре с его огромными творческими ресурсами. Новую постановку можно принимать или не принимать, но в любом случае это серьезная попытка заглянуть в закулисный мир выдающегося артиста, прожившего неординарную жизнь и оставившего блистательный след в истории", — сказал Эйфман в интервью РИА Новости.

По мнению Эйфмана, Юрий Посохов сочинил интересную хореографию, которая с помощью неоклассического языка выражает современные эмоции.

"Кирилл Серебренников, выступив в роли режиссера, автора либретто и сценографа, продемонстрировал в "Нурееве" многогранный талант, а солисты балетной труппы Большого, станцевавшие главные партии, открыли новые уровни своего исполнительского потенциала", — отметил хореограф.

По словам Эйфмана, только история определит истинную ценность постановки. "Однако уже ясно, что мы стали свидетелями яркого театрального события", — подчеркнул он.

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