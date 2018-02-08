Эйфман рассказал, что думает о "пересказах" гениальных текстов в балетах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Известный балетмейстер Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости, что никогда в своих балетах не занимался пересказом сюжетов гениальных текстов.
По словам балетмейстера, ему интересно передавать собственные мысли и эмоции, рождающиеся при соприкосновении с бессмертными шедеврами.
"Иными словами — открывать неизвестное в известном, предлагать зрителю принципиально новые способы прочтения хрестоматийных произведений. И в данном отношении выразительный и исследовательский потенциал языка танца безграничен", — считает Эйфман.