Эйфман рассказал, что думает о "пересказах" гениальных текстов в балетах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Известный балетмейстер Борис Эйфман рассказал в интервью РИА Новости, что никогда в своих балетах не занимался пересказом сюжетов гениальных текстов.

"Я бы не назвал мои балеты "сценическими версиями прозы". Речь о самостоятельном художественном и интеллектуальном явлении, возникающем в результате синтеза танца и литературы. Я никогда не занимался пересказом сюжетов гениальных текстов или конспективным изложением заложенных в них философских идей", — пояснил Эйфман.

По словам балетмейстера, ему интересно передавать собственные мысли и эмоции, рождающиеся при соприкосновении с бессмертными шедеврами.

"Иными словами — открывать неизвестное в известном, предлагать зрителю принципиально новые способы прочтения хрестоматийных произведений. И в данном отношении выразительный и исследовательский потенциал языка танца безграничен", — считает Эйфман.

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