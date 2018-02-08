Грымов планирует снять фильм о всех женщинах Маяковского

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер Юрий Грымов планирует снять фильм о всех женщинах русского поэта Владимира Маяковского под рабочим названием "Маяковский, Брик и она".

"Я работаю над сценарием с рабочим названием "Маяковский, Брик и она". Это сценарий о всех женщинах Маяковского", — сказал Грымов журналистам в четверг.

По его словам, он не уверен в том, что этот сценарий удастся осуществить, однако он попробует подать заявку в Минкультуры. Он отметил, что в российском кинематографе не осталось частных денег, только государственные, а эти средства получает люди "более достойные", чем он.

"Выходит шестьдесят картин в год, половина из них, судя по всему, будет про спорт, а интересы аудитории гораздо шире. Это и исторические, и детские, и молодежные, и экспериментальные фильмы… Нельзя сказать, что я распрощался с кинематографом, скорее, кинематограф распрощался со мной", — добавил режиссер.