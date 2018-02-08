Мединский рассказал, что не давал Путину флешку с фильмом "Движение вверх"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский рассказал журналистам, что это не он дал президенту Владимиру Путину флешку с фильмом "Движение вверх".

В январе Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, который исполнил главную роль в спортивной драме "Движение вверх", за эту картину. При этом он рассказал, что для просмотра фильма "никуда не ходил, флешку включил".

"Нет, не я", — признался он журналистам в ответ на вопрос о флешке.

Мединский отметил, что у главы государства "есть возможность" смотреть картины.

Фильм "Движение вверх" на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роли в нем исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.