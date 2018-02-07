Кинопремьеры недели: "Колесо чудес" и "Пятьдесят оттенков свободы"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новая драма от ветерана Голливуда Вуди Аллена "Колесо Чудес" с Кейт Уинслет в главной роли, завершение эротической франшизы "Пятьдесят оттенков свободы", трагикомедия "Место встречи" и боевик "Охота на воров" выходят на большие экраны в России на этой неделе.
Колесо чудес
Действие нового фильма Вуди Аллена, который продолжает поражать своей продуктивностью, происходит в Нью-Йорке 50-х годов XX века. Разочарованная в жизни актриса в отставке Джинни (Кейт Уинслет) работает в рыбном ресторане. У нее есть грубоватый муж Хампти в исполнении Джеймса Белуши, непутевый сын от прошлого брака, который любит все поджигать, и интрижка со спасателем Микки (Джастин Тимберлейк), мечтающим стать драматургом. В один из полных заботами дней к частым головным болям Джинни добавляется еще одна — дочь Хампти Каролина (Джуно Темпл), которая просит у них убежища от гангстеров.
"Читаете ли вы греческие трагедии, Стендаля, Толстого или Диккенса, в этих произведениях неизменно присутствует тема любовных взаимоотношений, поскольку они так часто порождают в человеческой жизни конфликт и страдания. В частности, меня всегда привлекали проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Веками мужчины были менее склонны демонстрировать свои страдания… В то же время женщины всегда более открыто выражали свои чувства. Я в основном снимаю комедии, но каждый раз, когда решаю обратиться к драме, то почти всегда – не все время, но почти – речь заходит о женщинах в критических ситуациях", — делится режиссер.
Пятьдесят оттенков свободы
Эротическая драма по всемирно известному бестселлеру наконец-то получает свое завершение. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон возвращаются к амплуа Кристиана Грея и Анастейши Стил. Молодожены окунаются в безмятежную совместную жизнь, однако век счастья недолог, и вскоре появляются люди, которые решают нарушить их хрупкую идиллию. Режиссуру снова доверили оскароносному Джеймсу Фоули.
Место встречи
Новый фильм от автора "Идеальных незнакомцев" Паоло Дженовезе. Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь все, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.
Согласно сайту Internet movie database, зрители оценили картину в 6,8 балла из 10.
Охота на воров
На сайте Rotten tomatoes фильму поставили скромные 4,9 балла из 10. Рецензенты отмечают, что совершенно очевидно, что режиссер пытался воссоздать дух классических триллеров, но, к сожалению, он даже близко не подходит к тем картинам, которые его вдохновляют.