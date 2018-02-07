Кинопремьеры недели: "Колесо чудес" и "Пятьдесят оттенков свободы"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новая драма от ветерана Голливуда Вуди Аллена "Колесо Чудес" с Кейт Уинслет в главной роли, завершение эротической франшизы "Пятьдесят оттенков свободы", трагикомедия "Место встречи" и боевик "Охота на воров" выходят на большие экраны в России на этой неделе.

Колесо чудес

Действие нового фильма Вуди Аллена, который продолжает поражать своей продуктивностью, происходит в Нью-Йорке 50-х годов XX века. Разочарованная в жизни актриса в отставке Джинни (Кейт Уинслет) работает в рыбном ресторане. У нее есть грубоватый муж Хампти в исполнении Джеймса Белуши, непутевый сын от прошлого брака, который любит все поджигать, и интрижка со спасателем Микки (Джастин Тимберлейк), мечтающим стать драматургом. В один из полных заботами дней к частым головным болям Джинни добавляется еще одна — дочь Хампти Каролина (Джуно Темпл), которая просит у них убежища от гангстеров.

"Читаете ли вы греческие трагедии, Стендаля, Толстого или Диккенса, в этих произведениях неизменно присутствует тема любовных взаимоотношений, поскольку они так часто порождают в человеческой жизни конфликт и страдания. В частности, меня всегда привлекали проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Веками мужчины были менее склонны демонстрировать свои страдания… В то же время женщины всегда более открыто выражали свои чувства. Я в основном снимаю комедии, но каждый раз, когда решаю обратиться к драме, то почти всегда – не все время, но почти – речь заходит о женщинах в критических ситуациях", — делится режиссер.

Пятьдесят оттенков свободы

Критики считают, что новое творение Алена, несмотря на запутанный сюжет и выдающийся актерский состав, похоже на плохую пьесу, и называют "Колесо чудес" поездкой в никуда. На сайте Rotten tomatoes картине поставили всего 5,1 балла из 10.

Эротическая драма по всемирно известному бестселлеру наконец-то получает свое завершение. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон возвращаются к амплуа Кристиана Грея и Анастейши Стил. Молодожены окунаются в безмятежную совместную жизнь, однако век счастья недолог, и вскоре появляются люди, которые решают нарушить их хрупкую идиллию. Режиссуру снова доверили оскароносному Джеймсу Фоули.

Место встречи

Фильмы франшизы обычно являются для критиков поводом поупражнять свое остроумие. Так, некоторые из них пишут, что главным преимуществом "Пятидесяти оттенков свободы" является то, что этот фильм последний. Большинство критикуют картину за отсутствие сюжета и слабую игру актеров.

Новый фильм от автора "Идеальных незнакомцев" Паоло Дженовезе. Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь все, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.

Согласно сайту Internet movie database, зрители оценили картину в 6,8 балла из 10.

Охота на воров

Очередной боевик с Джарардом Батлером и режиссерский дебют сценариста Кристиана Гьюдгэста. Сюжет фильма незамысловат. Батлер играет начальника элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса по прозвищу Большой Ник. Ежедневно он доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом, и играть по правилам он не привык.

На сайте Rotten tomatoes фильму поставили скромные 4,9 балла из 10. Рецензенты отмечают, что совершенно очевидно, что режиссер пытался воссоздать дух классических триллеров, но, к сожалению, он даже близко не подходит к тем картинам, которые его вдохновляют.