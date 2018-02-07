Около 30 театров покажут свои постановки на "Московской Масленице"

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Около 30 театров выступят со своими спектаклями на фестивале "Московская Масленица", сообщила РИА Новости заммэра столицы Наталья Сергунина в среду.

Театральная программа фестиваля, по ее словам, расскажет гостям о том, как этот праздник отмечали в старину в Москве и в других городах страны. Например, площадку на Тверской площади посвятят московским масленичным традициям, где зрители вместе с артистами смогут принять участие в гуляньях с живой музыкой, песнями, играми и танцами, увидеть представления кукольного театра.

"Можно сказать, что таким образом возрождаются старинные традиции веселой и шумной Масленицы. Все это станет настоящим подарком не только для москвичей, но и для туристов. В дни фестиваля перед гостями выступят порядка 30 театров. И, конечно, на всех площадках гостей ждет широкий выбор блинов и других масленичных угощений", — сказала Сергунина.

На фестивальной площадке на Манежной площади зрители увидят интерактивный спектакль "Царская Масленица". Театрализованные представления также ежедневно будут показывать и на площадках не только в центральном округе.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в столице с 9 по 18 февраля 2018 года. Центральной темой праздника станет театр. На 25 площадках по всему городу для гостей готовят яркие театрализованные представления, концерты, мастер-классы и традиционные масленичные забавы.