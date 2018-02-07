Ширвиндт выступит в главной роли в премьере Театра сатиры "Где мы?"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский Театр сатиры представляет новый спектакль "Где мы?" Родиона Овчинникова с Александром Ширвиндтом в главной роли, во вторник прошла генеральная репетиция, а премьера состоится в среду, рассказали в театре.
Художественного руководителя театра, народного артиста России Александра Ширвиндта зрители давно не видели в новой работе. Овчинникова выступает здесь в двух ипостасях — автора и режиссера. В спектакле занят звездный состав, партнерами Ширвиндта стали артисты Театра сатиры Федор Добронравов, Юрий Нифонтов, а также ученик Ширвиндта Александр Олешко.
Как жить-быть в сумасшедшем доме
"Все, что происходит на телевидении, в театре, дома — это все равно, порой, немножко сумасшедший дом. Только степени сумасшествия разные, причины и поводы разные. И вот мы хотим попытаться порассуждать о том, как жить-быть в этом сумасшедшем доме", — сказал Ширвиндт накануне премьеры.
Что касается своего героя, старика из дома ветеранов сцены, Ширвиндт рассказал, что он знает об этих домах не понаслышке, часто бывал там, открывал дом ветеранов сцены на шоссе Энтузиастов в Москве.
"Это трагический милый колумбарий еще доживающих людей — такая особая каста, особый микромир. И герой Добронравова — это тоже особая каста талантливых самородков, которые сегодня мечутся, не зная как применить свою гениальность, свои умения", — отметил артист.
Ширвиндт добавил, что ему приятно работать в компании друзей и любимых коллег — с Федором Добронравовым, с которым они вместе в театре уже 15 лет, с Олешко — его учеником, с Родионом Овчинниковым, который тоже, по его словам, свой, "щукинец".
Новая роль для учителя
По его словам, "Где мы?" — это история жизни людей разных поколений, трагикомическая, острая и парадоксальная.
"Мы все в какой-то момент кричим: "Господи, как в сумасшедшем доме!" И важно в таких обстоятельствах сохранить в себе человека, сохранить любовь, веру в свет, не растерять, не продать, не предать самого себя. Вот об этом наш спектакль", — подчеркнул Олешко.