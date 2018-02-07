Ширвиндт выступит в главной роли в премьере Театра сатиры "Где мы?"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский Театр сатиры представляет новый спектакль "Где мы?" Родиона Овчинникова с Александром Ширвиндтом в главной роли, во вторник прошла генеральная репетиция, а премьера состоится в среду, рассказали в театре.

Художественного руководителя театра, народного артиста России Александра Ширвиндта зрители давно не видели в новой работе. Овчинникова выступает здесь в двух ипостасях — автора и режиссера. В спектакле занят звездный состав, партнерами Ширвиндта стали артисты Театра сатиры Федор Добронравов, Юрий Нифонтов, а также ученик Ширвиндта Александр Олешко.

Как жить-быть в сумасшедшем доме

Действие пьесы, которую Овчинников специально написал для Театра сатиры, происходит в сумасшедшем доме, где встречаются, по словам Ширвиндта, "несколько особей сегодняшнего разлива". Сам он играет старого человека Петра Павловича Зарайского — в прошлом знаменитого клоуна, который жил в доме ветеранов сцены, бывшем на месте "психушки". Собирательный образ "совершенно оголтелого телеведущего" создает Александр Олешко. В роли русского самородка, выпивохи Федор Добронравов. Врача играет Юрий Нифонтов.

"Все, что происходит на телевидении, в театре, дома — это все равно, порой, немножко сумасшедший дом. Только степени сумасшествия разные, причины и поводы разные. И вот мы хотим попытаться порассуждать о том, как жить-быть в этом сумасшедшем доме", — сказал Ширвиндт накануне премьеры.

Что касается своего героя, старика из дома ветеранов сцены, Ширвиндт рассказал, что он знает об этих домах не понаслышке, часто бывал там, открывал дом ветеранов сцены на шоссе Энтузиастов в Москве.

"Это трагический милый колумбарий еще доживающих людей — такая особая каста, особый микромир. И герой Добронравова — это тоже особая каста талантливых самородков, которые сегодня мечутся, не зная как применить свою гениальность, свои умения", — отметил артист.

Ширвиндт добавил, что ему приятно работать в компании друзей и любимых коллег — с Федором Добронравовым, с которым они вместе в театре уже 15 лет, с Олешко — его учеником, с Родионом Овчинниковым, который тоже, по его словам, свой, "щукинец".

Новая роль для учителя

"Мне, как ученику Александра Анатольевича, было обидно, что столько лет такому грандиозному артисту, как Ширвиндт, никто не принес роль, достойную его таланта и судьбы. И я счастлив, что в результате коллективных усилий это произошло. Рад прежде всего за зрителей, которые смогут увидеть любимого актера в новой работе", — сказал Олешко.

По его словам, "Где мы?" — это история жизни людей разных поколений, трагикомическая, острая и парадоксальная.

"Мы все в какой-то момент кричим: "Господи, как в сумасшедшем доме!" И важно в таких обстоятельствах сохранить в себе человека, сохранить любовь, веру в свет, не растерять, не продать, не предать самого себя. Вот об этом наш спектакль", — подчеркнул Олешко.