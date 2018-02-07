МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Создатели популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс напишут сценарий и снимут новую серию фильмов по вселенной "Звездных войн", сообщается на официальном сайте производителя космической саги.

"Дэвид и Дэн — одни из лучших сценаристов сегодня. Их сочетание многосторонних героев, глубины сюжета и богатства мифологии откроет новые перспективы и подтолкнет "Звездные войны" к невероятно захватывающим путям развития", — говорится в заявлении президента кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Новая серия фильмов не будет связана как с предыдущими сериалами по вселенной "Звездных войн", так и с новой, четвертой трилогией киносаги, режиссером которой станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод франшизы — "Последние джедаи".

О датах выхода новой серии фильмов от создателей "Игры престолов" не сообщается.

Бениофф и Уайсс в свою очередь отметили, что собираются начать работу над новым "космическим" проектом после завершения последнего сезона "Игры престолов".

"Для нас большая честь получить такую возможность, мы немного встревожены ответственностью, но очень рады начать работу, как только последний сезон "Игры престолов" будет завершен", — говорится в их совместном заявлении.