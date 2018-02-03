"Гоголь-центр" отметил юбилей

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, поздравил своих сотрудников с пятилетием театра, его голос в записи сопровождал юбилейную церемонию награждения труппы памятными значками, торжественный вечер прошел в театре в пятницу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актриса Паулина Андреева, режиссёр Федор Бондарчук и телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак (справа) на юбилее "Гоголь-центра" в Москве. 02.02.18 © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актриса Паулина Андреева, режиссёр Федор Бондарчук и телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак (справа) на юбилее "Гоголь-центра" в Москве. 02.02.18

Юбилей без худрука



На первом юбилее своего театра Серебреников не присутствовал. Поздравить "Гоголь-центр" пришли экс-министр правительства Москвы Сергей Капков, бизнесмен Роман Абрамович, кандидат в президенты Ксения Собчак с супругом, актером Максимом Виторганом, режиссеры Федор Бондарчук, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Дмитрий Брусникин, актеры Александр Филиппенко, Игорь Верник, Виктория Исакова, Чуплан Хаматова, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук и многие другие. Все гости в один голос выражали сожаление в связи с отсутствием основателя театра.

"Пять лет прошли как один день, полные залы, по-моему, 300 тысяч зрителей за пять лет посетило театр — это большой успех для театра не в центре, работающего на молодежь. Мне стыдно, что Кирилл Серебренников находится не здесь в маленький первый юбилей театра. Он не может присутствовать не только на репетициях, но даже не может ощутить зрительскую поддержку того театрального дела, которое он делает, вот это мне очень обидно", — сказал РИА Новости Капков.

Актер Максим Виторган в толстовке с надписью "Свобода" в разговоре с корреспондентом РИА Новости выразил уверенность, что дни театра сочтены, пожелал соратникам Серебренникова бережно его охранять и "продержаться как можно дольше".

"Удивительно, что в достаточно насыщенной театральной жизни Москвы пять лет назад появилось место, которое стало — ужасные слова — абсолютно культовым, что в таком многообразии можно было что-то новое. Мне очень жалко, что это место пропадает, а я не сомневаюсь в этом. Я желаю всем его создателям очень бережно охранять театр и как можно дольше продержаться, но, к сожалению, это зависит не от них", — сказал Виторган.

Супруга актера, кандидат в президенты Ксения Собчак, появилась на мероприятии чуть позже мужа. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Собчак отметила, что "единственное, что по-настоящему производит Москва — это культура".

"Этот театр — центр силы, центр культуры. Здесь образовался какой-то оазис, это очень редко происходит, потому что очень сложно создать не просто театр, а целый конгломерат, вокруг которого начинает происходить жизнь, Кириллу (Серебренникову) это точно удалось", — сказала Собчак.

Близкий друг Серебренникова, член попечительского совета театра, сценограф Павел Каплевич пришел в числе первых гостей. Все происходящее с худруком "Гоголь-центра" он расценивает как страшную несправедливость.

"Этот театр — слаженный механизм, мне кажется, что запала хватит надолго, но хочется, чтобы поскорее это все закончилось, чтобы не было этого запала и чтобы эта несправедливость как-то закончилось уже",- сказал Каплевич РИА Новости.

Он рассказал, что с Серебренниковым они договорились никогда вместе не работать как художник и режиссер.

"Мы близкие друзья, чтобы эти наши отношения никак не омрачались", — добавил Каплевич.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Продюсер Полина Зуева и кинокритик Стас Тыркин на юбилее "Гоголь-центра" в Москве. 02.02.18 © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Продюсер Полина Зуева и кинокритик Стас Тыркин на юбилее "Гоголь-центра" в Москве. 02.02.18

Почетный "гоголевец"

После приветственного коктейля гостей пригласили в зал на праздничную церемонию. В числе последних зрителей в зал вошел Абрамович, скрывавшийся от фотокамер в служебном помещении.

Церемонию вел актер и режиссер Алексей Агранович.

"К пятилетию мы начали готовиться заранее, еще в августе — летом. Кирилл Семенович делал какие-то наработки в перерывах между съемками, кто знал, что это может пригодиться — чудо!", — сказал Агранович под понимающий смех зала. На сцене появилась проекция: "Запись – август 2017" и коллаж из фотографий, знаменующих вехи театра.

Из колонок раздался голос Серебренникова. Режиссер как ни в чем не бывало поприветствовал труппу, поздравив ее с юбилеем под гром аплодисментов.

"Мой голос сегодня существует отдельно от моего тела, так и запечалится он в вашем сознании…", — сказал режиссер, добавив, что сейчас члены коллектива "Гоголь Центра" получат памятные знаки в честь юбилея. В числе первых знаки получили одна старейших актриса театра Ольга Науменко ("Ирония судьбы…"), которая служила еще в театре имени Гоголя — за работы, которые, по словам худрука, "потребовали настоящего бесстрашия" и ведущий актер "Гоголь-центра" Никита Кукушкин.

"Почетный знак получит человек, который не служит в театре, но является нашим другом, нашим соратником, который сделал что-то очень ценное, и в этом году им становится музыкант Дмитрий Кузнецов — рэпер Хаски", — объявил Серебренников "за кадром".

Значок Хаски вручила легендарная актриса Алла Демидова.

"Этот спектакль явно поставил режиссер, чтобы сама старая актриса вручила самому молодому актеру, которая еще ничего в этом не понимает. Единственное что могу сказать — жги!", — поздравила Демидова рэпера.

Актера театра Риналь Мухамедов напомнил зрителям, с чего все начиналось, исполнив вокально-хореографический номер "Седьмая студия" вместе с актерами труппы.

С юбилеем театр поздравил Владимир Спиваков, сыграв вместе с молодым актером театра Андреем Поляковым. Народный артист России Александр Филлипенко прочитал пронзительный монолог актера, мечтающего получить почетный знак "Гоголь-центра", а его все не дают и не дают, уж пять лет прошло.

"Я очень люблю Кирилл Семеновича, надеюсь, Кира, что ты меня услышишь, я слежу с первого дня за твоими работами в Москве, я вместе с тобой преподавал в школе — студии МХАТ, и я горд, что четверо моих учеников работают сейчас здесь", — рассказал еще один почетный гость худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин.

Специальный приз получили дивы театра, "умницы и красавицы", как выразился худрук за кадром — актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Светлана Брагарник.

"Это бесценные пять лет, которые может никогда не повторятся, фантастическое время… Я благодарна этому месту за каждую минуту, которую я здесь провела. Это все сделал человек, который обладает невероятной любовью ко всему, что он делает. Я его бесконечно люблю и надеюсь, что все эти события делают его личную историю, и мы останемся в ней благодаря ему", — сказала Исакова, получая приз.

Народная артистка России Брагарник отметила, что начало ее отношений с худруком "было не очень хорошим".

"Но теперь я знаю, что это невероятный суперталантливый человек, который заражает своим светом всех", — сказала актриса.

Ведущий церемонии поведал, что в зале сидят люди, которые накануне отметили деревянную свадьбу, а познакомились они в "Гоголь-центре" пять лет назад.

"Это Ксения Собчак и Максим Виторган, встаньте пожалуйста!", — призвал Агранович, пара встала и в зале раздались робкие крики "Горько!"

Собчак, по традиции, заведенной в ее бытность главным редактором журнала L'Officiel, привезла подарок для худрука на день рождения театра.

"Я люблю Кирилла, каждый год мы дарили какие-то подарки "Гоголь-центру", и мы дарим Кириллу книги и желаем ему, чтобы он не успел прочитать все эти книги, а вернулся к нам скорее", — сказала Собчак.

Почетный знак получил директор театра Алексей Кадышев.

"Я хорошо помню 23 мая 2017 года, я стоял у квартиры Кирилла, мне позвонили и сказали — "Алексей, у вас гости". Я поехал в театр, гости в масках вели себя не очень дружелюбно…", — рассказал директор театра Алексей Кадышев.

"А мы продолжаем жить и работать для нашего зрителя…, Я безумно счастлив, что у нас продаются все билеты. Что у нас есть зрители-рекордсмены по покупке билетов. Шоу не могло бы продолжаться, если бы один человек не решил бы пять лет назад помочь мне сделать этот театр — это Сергей Александрович Капков", — раздался голос Серебренникова.

"Очень жаль, что эти пять лет закончились, будут другие пять лет… "Гоголь-центр" — это та иерархия свободы, которую каждый устанавливает себе сам", — сказал Капков, получая почетный знак.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Предприниматель Роман Абрамович и актер Евгений Миронов (справа) на юбилее "Гоголь-центра" в Москве. 02.02.18 © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Предприниматель Роман Абрамович и актер Евгений Миронов (справа) на юбилее "Гоголь-центра" в Москве. 02.02.18

История конфликта



Уже полгода театр работает без своего создателя и художественного руководителя Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных государством для проекта "Платформа". Вначале Серебренникова обвиняли в хищении 68 миллионов рублей, затем сумма возросла до 133 миллионов. Он находится под домашним арестом. В самом театре в связи с делом о хищении проходили обыски, а в ходе сотрудников театра вызывали на допрос.

За пять лет в "Гоголь-центре" состоялось 1400 событий. В это число вошли 43 премьеры, 232 лекции в рамках программы "Гоголь+", 14 выставок, 25 фильмов в рамках программы "Гоголь-кино" (среди которых российские и московские премьеры, предпремьерные показы, фестивальное кино), 50 концертов в рамках программы "Гоголь-музыка", 18 лекций в рамках проекта "Театральная медиатека". За пять лет "Гоголь-центр" совершил 25 поездок на гастроли.

Общая сумма средств, вырученных от продажи билетов за минувшую пятилетку, составила 500 млн рублей.