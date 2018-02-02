Серебренников создал не просто театр, а "центр силы", считает Собчак

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак считает, что художественному руководителю "Гоголь-центра", который в пятницу отмечает свое пятилетие, удалось создать не просто театр, а "центр силы ".

"Этот театр — центр силы, центр культуры. Единственное, что по-настоящему производит Москва — это культура. Здесь в театре образовался какой-то оазис, это очень редко происходит, потому что очень сложно создать не просто театр, а целый конгломерат, вокруг которого начинает происходить жизнь, Кириллу (Серебренникову) это точно удалось", — сказал РИА Новости Собчак.

Уже полгода театр работает без своего создателя и художественного руководителя Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных государством для проекта "Платформа". Вначале Серебренникова обвиняли в хищении 68 миллионов рублей, затем сумма возросла до 133 миллионов. Он находится под домашним арестом. В самом театре в связи с делом о хищении проходили обыски, сотрудников театра вызывали на допрос.

Подводя итоги пятилетки, в пресс-службе привели статистику. За пять лет в "Гоголь-центре" состоялось 1400 событий. В это число вошли 43 премьеры, 232 лекции в рамках программы "Гоголь+", 14 выставок, 25 фильмов в рамках программы "Гоголь-кино" (среди которых российские и московские премьеры, предпремьерные показы, фестивальное кино), 50 концертов в рамках программы "Гоголь-музыка", 18 лекций в рамках проекта "Театральная медиатека". За пять лет "Гоголь-центр" совершил 25 поездок на гастроли.

Общая сумма средств, вырученных от продажи билетов за минувшую пятилетку, составила 500 миллионов рублей.