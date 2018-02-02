Театр имени Маяковского представит премьеру "Сказки Венского леса"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российскую премьеру пьесы известного австрийского драматурга Эдёна фон Хорвата "Сказки Венского леса" представит Театр имени Маяковского, спектакли пройдут 3 и 4 февраля на сцене на Сретенке.

Пьеса была написана Хорватом в 1931 году, и в тот же год была удостоена премии Генриха Клейста, а уже в 1933 горела на площади Мюнхена среди других запрещенных произведения автора. Эта пьеса уже 80 лет — неотъемлемая часть репертуара немецкоязычного театра, но в России это название впервые появится на афише театра.

2 февраля в Театре имени Маяковского состоялся пресс-показ. Спектакль поставил молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя удачными работами на сцене Маяковского, режиссер Никита Кобелев вместе со своим постоянным соавтором — сценографом Михаилом Краменко — главным художником театра Гешер (Израиль).

Впервые в России

Никита Кобелев первым в России поставил спектакль по книге американского нейропсихолога Оливера Сакса "Человек, который принял жену за шляпу", открыл для театра трогательную и уморительную сагу "Бердичев" Фридриха Горенштейна и вот теперь также первым поставил пьесу Хорвата "Сказки Венского леса".

"Это очень известная пьеса в Европе, которую ставят так же часто, как у нас Чехова и Островского. Я нашел перевод на русский язык, который был сделан еще в 1980 году, но как-то так случилось, что российские театры не обратили на него внимание. А пьеса написана прекрасным остроумным языком, сочетающим фольклор и поэзию. Это произведение, созданное в период экономической депрессии, в преддверии прихода фашизма, поразило меня своим созвучием современности, тому, что происходит сейчас в мире, тому, как меняются в этой ситуации люди", — рассказал РИА Новости Кобелев.

Портрет времени и общества

По словам режиссера, события пьесы разворачиваются на торговой улице Вены в маленьких частных магазинчиках. В центре — три семьи: мясника, продавцов игрушек и сигарет. "Главные герои — простые люди, обыватели. Драматург с разных сторон исследует человека, он создает портрет времени и общества. Это и история поиска любви, счастья, а это так дорого и так знакомо каждому человеку на Земле", — подчеркнул Кобелев.

Лирическая и ироничная история разворачивается под звуки праздничных вальсов Иоганна Штрауса.

В главных ролях заняты нынешние номинанты на премию "Золотая Маска" Анастасия Дьячук и Вячеслав Ковалев (оба номинированы за спектакль "Изгнание"), а также Юлия Силаева, Сергей Рубеко, Алексей Сергеев и другие.