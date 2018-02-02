МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Академия звукозаписи США, вручающая музыкальную премию "Грэмми", создаст специальную рабочую группу по защите женщин музыкального сообщества от дискриминации, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на заявление президента академии.

Ранее после вручения премии "Грэмми" президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи США Нейл Портноу заявил в интервью, что женщины, работающие в музыкальной индустрии, должны "проявлять активность". Эти слова вызвали критику в музыкальном сообществе.

В заявлении, текст которого приводит издание, Портноу отметил, что его слова были восприняты превратно, однако признал существующую проблему дискриминации женщин. "Академия звукозаписи создает независимую рабочую группу, чтобы рассмотреть все аспекты работы нашей организации и определить, что еще мы можем сделать, чтобы преодолеть явные препятствия и бессознательные предубеждения, которые затрудняют продвижение женщин в музыкальном сообществе", — заявил Портноу.

Ранее занимающие руководящие посты в музыкальной индустрии женщины направили открытое письмо в академию с призывом сместить Портноу с должности. Также была открыта петиция за увольнение президента академии. На данный момент её подписали 13 тысяч человек. Портноу принёс извинения за свои слова, сказанные после вручения премии.

В понедельник в Лос-Анжелесе прошла 59-я церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми". Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки. Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).