Библиотекарь о списке Кузнецовой: литература ценится многообразием смыслов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дети не считывают из книг те проблемы, которые пугают или отвращают взрослых, заявила главный библиотекарь Центральной детской библиотеки имени Гайдара Евгения Куликова, комментируя список книг, которые раскритиковала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.

"Литература вообще и детская литература в частности ценится за многообразие смыслов, в которых каждый может увидеть то, что близко именно ему. Во все времена было много литературных экспериментов, которые постепенно становились литературной нормой (или не становились, как повезет). Вспомним жаркие дебаты относительно произведений сегодняшнего классика Корнея Чуковского", — сказала Куликова РИА Новости.

Она напомнила, что во многих произведениях, ставших классикой детской литературы, встречаются "литературные нелепицы", как в "Алисе в Стране чудес", а герои ведут себя не идеально, как, например, озорник Карлсон. В народных сказках также часто встречаются жестокие моменты: так, волк съедает Красную Шапочку, напомнила собеседница агентства. При этом эти книги любят как взрослые, так и дети.

"Взрослые часто проецируют на детские книги свои страхи, детям пока еще неведомые. Не считывают дети из книг те взрослые проблемы, которые пугают или отвращают взрослых", — пояснила Куликова.

По словам Куликовой, сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь", основанная на фольклоре народов Коми, была высоко оценена экспертами и стала лауреатом множества литературных наград. Относительно стихотворения "Сказ про глаз" Игоря Иртеньева, каждый родитель волен сам решать, стоит ли читать его детям.

"Давайте лучше издадим большим тиражом специально для библиотек самые хорошие произведения для детей. Была в нашей стране такая "Библиотечная серия" — отличные книги в ней издавались большими тиражами. Может, вернемся к этой практике? Она более продуктивная", — заключила Куликова.