Лоза о воссоединении Spice Girls: если хорошо выглядят, пускай поют

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза считает хорошей новостью воссоединение британской поп-группы Spice Girls, если ее участницы хорошо выглядят и могут удивить своих слушателей новым материалом.

Ранее издание Sun сообщило, что поп-группа Spice Girls воссоединится после того, как участница коллектива Виктория Бэкхем согласилась принять участие в совместной работе.

"Если они хорошо выглядят, пускай поют. Вы знаете, очень многие группы распадались и объединялись, наверняка, они к этому готовились. Если есть интерес определенный к музыке, то можно собраться, спеть, почему бы и нет. Раньше у них получалось красиво, но они периодически выступали, почему сейчас взять и не спеть", — сказал РИА Новости Лоза.

Музыкант подчеркнул, что он всегда за то, чтобы люди думали, экспериментировали и "удивляли нас чем-то".

"Опять же если они старые песни будут петь, то это неправильно. Помимо старого материала нужно что-то новенькое предложить. Если кто-то им напишем, они то сами не особо композиторы и поэты, им всегда писали серьезные ребята. Вот если они напишут достойный материал, то почему нет", — добавил собеседник агентства.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бэкхем), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.