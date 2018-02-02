Выходные в Москве: выставка "Жены" и концерт "Машины времени"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выставка "Жены" в Музее русского импрессионизма и экспозиция фотографий молодого немецкого фотографа Юлиана Фаульхабера, совместный концерт "Машины времени" и "Воскресения", спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина", а также показы фильмов "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Тоня против всех" пройдут на выходных в Москве.

Выставки

В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Жены", которая объединила более 40 портретов возлюбленных великих русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других. Перед гостями выставки предстанет обширная галерея образов: изображения Ольги Трубниковой, верной спутницы Валентина Серова, которая посвятила себя семье и мужу, актрисы Надежды Комаровской, гражданской супруги Константина Коровина, или Надежды Забелы-Врубель, долгие годы служившей источником вдохновения для Михаила Врубеля.

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет выставку молодого немецкого фотографа Юлиана Фаульхабера. В центре внимания Фаульхабера реально существующие общественные места Германии, Японии и США: заправки, торговые центры, кинозалы, автомобильные стоянки — то, что окружает нас каждый день. Он фотографирует эти объекты на этапе, когда строительство их уже завершено, но конструкция еще не сдана в эксплуатацию и пользователь еще не нарушил своим присутствием идеальность только что созданного. Проект получил название LDPE (полиэтилен низкой плотности), которое манифестирует искусственность запечатленных пространств.

В Музее русского искусства открылась фотовыставка про русского зодчего Афанасия Середина-Сабатина, который стал автором ряда любимых корейцами построек на территории императорского дворца в Сеуле. Так, он сконструировал ставшие символом новой Кореи Ворота Независимости, а также "Дворец проникающего света" и всем известный "Павильон умиротворенного созерцания" (Чонгванхон) во дворце Токсугун. Основой выставки стали фотографии этих построек и факты о творческом наследии зодчего.

Концерты

Две легенды российской сцены ― "Машина времени" и "Воскресение" ― выступят вместе в субботу в концертном зале "Крокус Сити Холл". "Машина времени" и "Воскресение" настолько популярны у российского слушателя, что представлять и описывать их достижения излишне. Как говорят музыканты, 2019-й для обеих команд будет очень торжественным и юбилейным, поэтому грядущий концерт в "Крокус Сити Холле" они называют попыткой собраться неформально и "вжарить", — рассказывают организаторы.

Также в клубе "Шестнадцать тонн" выступит группа "Зоркий", которая была образована музыкантом, режиссером, креативным директором Пикника "Афиши" Василием Зорким. "В 2017 году группа начала активно развиваться — выступление на разогреве Tom Odell в YotaSpace и Imagine Dragons в Олимпийском, участие в записи саундтреков к фильмам и сериалам, успешные концерты, большие совместные проекты с разными артистами — от Манижи до Надежды Грицкевич", — отмечают в клубе.

Театр

В Школе современной пьесы покажут спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" про то, как влюбленная пара решает спасти самого известного в России поэта.

"Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка – и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся, и спасти поэта", — рассказывают в театре.

Кино

© Фото : Capella Film Кадр из фильма "Тоня против всех" © Фото : Capella Film Кадр из фильма "Тоня против всех"

На этой неделе у российской публики наконец-то появилась возможность посмотреть фильмы, которые вышли еще в прошлом году и вызвали интерес как у кинокритиков, так и у зрителей, а также признание на международных фестивалях и премиях. Так, фильм Крейга Гиллеспи "Тоня против всех" рассказывает о фигуристке из США Тоне Хардинг, которая была известна не только тем, что первая из американских фигуристок исполнила тройной аксель, но и многочисленными скандалами. Главную роль в картине исполнила австралийская актриса Марго Робби, ее мать сыграла Эллисон Дженни — и взяла за это "Золотой глобус", а роль мужа исполнил Себастьян Стэн.

Еще один фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" от режиссера "Залечь на дно в Брюгге" Мартина Макдоны рассказывает о продавщице сувенирного магазина Милдред Хейс в исполнении Фрэнсис Макдорманд, которая берет в аренду три рекламных билборда возле своего дома, чтобы напомнить жителям Эббинга, а также главе полиции Уильяму Уиллоуби о том, что ее дочь жестоко изнасиловали и убили, но преступление до сих пор не раскрыто. Этот жест открывает ящик Пандоры и инициирует войну между противниками и сторонниками Милдред, обличая как самые низменные, так и самые хорошие стороны человеческой натуры. Помимо предсказуемо хорошей игры Макдорманд в фильме отличились Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон.