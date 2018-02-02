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Культура

Выходные в Москве: выставка "Жены" и концерт "Машины времени"

14:2702.02.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выставка "Жены" в Музее русского импрессионизма и экспозиция фотографий молодого немецкого фотографа Юлиана Фаульхабера, совместный концерт "Машины времени" и "Воскресения", спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина", а также показы фильмов "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Тоня против всех" пройдут на выходных в Москве.

Грабарь И.Э. Васильки, 1914 Арт-Фонд Филатовых. Архивное фото
© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма
В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Жены"

Выставки

В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Жены", которая объединила  более 40 портретов возлюбленных великих русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других. Перед гостями выставки предстанет обширная галерея образов: изображения Ольги Трубниковой, верной спутницы Валентина Серова, которая посвятила себя семье и мужу, актрисы Надежды Комаровской, гражданской супруги Константина Коровина, или Надежды Забелы-Врубель, долгие годы служившей источником вдохновения для Михаила Врубеля.

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет выставку молодого немецкого фотографа Юлиана Фаульхабера. В центре внимания Фаульхабера реально существующие общественные места Германии, Японии и США: заправки, торговые центры, кинозалы, автомобильные стоянки — то, что окружает нас каждый день. Он фотографирует эти объекты на этапе, когда строительство их уже завершено, но конструкция еще не сдана в эксплуатацию и пользователь еще не нарушил своим присутствием идеальность только что созданного. Проект получил название LDPE (полиэтилен низкой плотности), которое манифестирует искусственность запечатленных пространств.

Открытие выставки "Жены" в Музее русского импрессионизма
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВыставка, в которую вошли уникальные полотна с изображениями супруг великих русских художников, открылась в четверг в Музее русского импрессионизма.Посетители на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выставка, в которую вошли уникальные полотна с изображениями супруг великих русских художников, открылась в четверг в Музее русского импрессионизма.
© РИА Новости / Алексей КуденкоНа открытии экспозиции выступил Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Юлия Петрова, Борис Минц и Михаил Швыдкой на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
На открытии экспозиции выступил Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭкспозиция "Жены" включает более 40 портретов возлюбленных таких русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других.Посетительница на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экспозиция "Жены" включает более 40 портретов возлюбленных таких русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других.
© РИА Новости / Алексей КуденкоОснователь Музея русского импрессионизма Борис Минц отметил, что в картинах, вошедших в экспозицию, "каждый художник в своей манере высказывает свое отношение к женщине, которая была его музой и женой".Предприниматель, общественный деятель и основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Основатель Музея русского импрессионизма Борис Минц отметил, что в картинах, вошедших в экспозицию, "каждый художник в своей манере высказывает свое отношение к женщине, которая была его музой и женой".
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ экспозицию вошли полотна из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, региональных музеев и частных коллекций.Посетители на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
В экспозицию вошли полотна из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, региональных музеев и частных коллекций.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам директора музея Юлии Петровой, каждый из портретов, представленных на выставке, интересен и с художественной, и с научной точки зрения, поскольку по ним можно проследить, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, и, вместе с тем, понять, как менялось положение женщины.Посетители на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
По словам директора музея Юлии Петровой, каждый из портретов, представленных на выставке, интересен и с художественной, и с научной точки зрения, поскольку по ним можно проследить, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, и, вместе с тем, понять, как менялось положение женщины.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ каталоге, изданном к выставке, собрано множество сопроводительных фотографий и архивных сведений про каждую из героинь, изображенных на картинах.Посетители на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В каталоге, изданном к выставке, собрано множество сопроводительных фотографий и архивных сведений про каждую из героинь, изображенных на картинах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве.Михаил Швыдкой на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Художественный руководитель Московского театра мюзикла, научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоОсобым дополнением к визуальной составляющей выставки стали специальные клоши, открыв которые можно почувствовать аромат, сопровождающий картину.Посетители на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Особым дополнением к визуальной составляющей выставки стали специальные клоши, открыв которые можно почувствовать аромат, сопровождающий картину.
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В Музее русского искусства открылась фотовыставка про русского зодчего Афанасия Середина-Сабатина, который стал автором ряда любимых корейцами построек на территории императорского дворца в Сеуле. Так, он сконструировал ставшие символом новой Кореи Ворота Независимости, а также "Дворец проникающего света" и всем известный "Павильон умиротворенного созерцания" (Чонгванхон) во дворце Токсугун. Основой выставки стали фотографии этих построек и факты о творческом наследии зодчего.

Концерты

Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Макаревич не стал комментировать увольнение музыканта "Машины времени"
Две легенды российской сцены ― "Машина времени" и "Воскресение" ― выступят вместе в субботу в концертном зале "Крокус Сити Холл". "Машина времени" и "Воскресение" настолько популярны у российского слушателя, что представлять и описывать их достижения излишне. Как говорят музыканты, 2019-й для обеих команд будет очень торжественным и юбилейным, поэтому грядущий концерт в "Крокус Сити Холле" они называют попыткой собраться неформально и "вжарить", — рассказывают организаторы.

Также в клубе "Шестнадцать тонн" выступит группа "Зоркий", которая была образована музыкантом, режиссером, креативным директором Пикника "Афиши" Василием Зорким. "В 2017 году группа начала активно развиваться — выступление на разогреве Tom Odell в YotaSpace и Imagine Dragons в Олимпийском, участие в записи саундтреков к фильмам и сериалам, успешные концерты, большие совместные проекты с разными артистами — от Манижи до Надежды Грицкевич", — отмечают в клубе.

Театр

Книги А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Украинского писателя, обвинившего Пушкина в плагиате, поймали на плагиате
В Школе современной пьесы покажут спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" про то, как влюбленная пара решает спасти самого известного в России поэта.

"Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка – и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся, и спасти поэта", — рассказывают в театре.

Кино

Вывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кинопремьеры недели: "Тоня против всех", новый фильм МакДона и "Короче"
На этой неделе у российской публики наконец-то появилась возможность посмотреть фильмы, которые вышли еще в прошлом году и вызвали интерес как у кинокритиков, так и у зрителей, а также признание на международных фестивалях и премиях. Так, фильм Крейга Гиллеспи "Тоня против всех" рассказывает о фигуристке из США Тоне Хардинг, которая была известна не только тем, что первая из американских фигуристок исполнила тройной аксель, но и многочисленными скандалами. Главную роль в картине исполнила австралийская актриса Марго Робби, ее мать сыграла Эллисон Дженни — и взяла за это "Золотой глобус", а роль мужа исполнил Себастьян Стэн.

© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Тоня против всех"
© Фото : Capella Film
Кадр из фильма "Тоня против всех"

Еще один фильм  "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" от режиссера "Залечь на дно в Брюгге" Мартина Макдоны рассказывает о продавщице сувенирного магазина Милдред Хейс в исполнении Фрэнсис Макдорманд, которая берет в аренду три рекламных билборда возле своего дома, чтобы напомнить жителям Эббинга, а также главе полиции Уильяму Уиллоуби о том, что ее дочь жестоко изнасиловали и убили, но преступление до сих пор не раскрыто. Этот жест открывает ящик Пандоры и инициирует войну между противниками и сторонниками Милдред, обличая как самые низменные, так и самые хорошие стороны человеческой натуры. Помимо предсказуемо хорошей игры Макдорманд в фильме отличились Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Павел Малев
"Машина времени" и "Воскресение" настолько популярны у российского слушателя....

Коротковата память у некоторых, кто собирается слушать Макаревича!
14:39
02.02.2018
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