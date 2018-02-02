СМИ рассказали о переговорах по воссоединению Spice Girls

Участницы поп-группы Spice Girls во время воссоединения в 2007 году. Архивное фото

Участницы поп-группы Spice Girls во время воссоединения в 2007 году. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Британская поп-группа Spice Girls воссоединится после того, как участница коллектива Виктория Бэкхем согласилась принять участие в совместной работе, сообщает издание Sun.

В ноябре минувшего года издание Sun сообщило, что Spice Girls могут воссоединиться в 2018 году. Переговоры продвигались нелегко, но тяжелый развод Мелани Браун и рождение у Джери Холлиуэлл сына вдохновили певиц запустить совместный проект, чтобы поддержать друг друга. Однако, по сообщениям портала NME, одна из бывших участниц группы Виктория Бэкхем опровергла сообщения о воссоединении коллектива.

"Никто не думал, что эта поп-группа когда-либо воссоединится… Но после долгих переговоров Виктория (Бэкхем – ред.) согласилась, что пришло время работать над новыми проектами в этом году", — сообщил изданию близкий к участницам коллектива источник.

Источник добавил, что Виктория Бэкхем и Джери Холлиуэлл не примут участие в полноценном туре из-за семейных обстоятельств и деловых договоренностей.

По данным издания, за новые проекты каждая участница группы получит 10 миллионов фунтов стерлингов (около 14 миллионов долларов). В планах группы участие в телевизионных проектах в Китае, новое телешоу талантов и сборник их главных хитов.

Бэкхем настаивает на том, чтобы не участвовать в вокальных партиях. Продюсер коллектива Саймон Фуллер пообещал певице, что петь она не будет, сообщает газета.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бэкхем), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.