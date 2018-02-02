"Гоголь-центр" представит в новом году шесть премьер

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московский театр "Гоголь-центр" представит в 2018 году шесть премьер, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Сегодня — особый день для театра — "Гоголь-центр" отмечает свой первый юбилей. Ровно пять лет назад 2 февраля состоялось открытие театра. Художественным руководителем был назначен Кирилл Семенович Серебренников.
Премьеры нового 2018 года
Первая премьера нового года "Боженька" запланирована на апрель. Это комедия по пьесе Валерия Печейкина — режиссерский дебют актера театра Никиты Кукушкина.
В июне в театре премьера "Одиссеи" Гомера в постановке известного молодого артиста Александра Кузнецова. Это первая его режиссерская работа. В основе спектакля два произведения Гомера — "Одиссея" и "Илиада".
Первой осенней премьерой станет спектакль "Петровы в гриппе и вокруг его". В основе — роман Алексея Сальникова — победитель многих книжных фестивалей России в 2017 году. Ставит спектакль режиссер Денис Азаров, который уже поставил на сцене "Гоголь-центра" спектакли — "Ёлка у Ивановых" и "Молоко".
Спектакль "Мизантроп" Мольера станет второй работой латышского режиссера Элмара Сенькова в "Гоголь-центре". В прошлом году вышла его постановка "Демоны" по пьесе Ларса Нурена.
И завершающей год премьерой, которая намечена на зимний период, станет спектакль "Нос" Николая Васильевича Гоголя. Постановку осуществит известный режиссер Максим Диденко. Это третья работа режиссера в "Гоголь-центре".
Пятилетка "Гоголь-центра"
За пять лет в "Гоголь-центре" состоялось 1400 событий, выпущено 43 премьеры, прошло 232 лекции в рамках программы "Гоголь+", 14 выставок, 25 фильмов в рамках программы "Гоголь-кино", прошло 50 концертов, было совершено 25 гастрольных поездок. Заполняемость зала в театре — 95%. В 2017 году доход "Гоголь-центра" превысил государственное финансирование, сообщили в пресс-службе театра.
"За последние несколько лет театр стабилизировал свое финансовое положение. На каждый рубль, выделенный государством, театра зарабатывает два. Еще полгода назад нами с Кириллом Серебренниковым была сформирована репертуарная политика на 2 года вперед, включающая в себя новые постановки на Большой и Малой сценах театра. Мы знаем, что мы делаем и над чем будем работать, а самое главное — для кого", — цитирует слова исполняющего обязанности директора, худрука театра Алексея Кабешева пресс-служба.