"Гоголь-центр" представит в новом году шесть премьер

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московский театр "Гоголь-центр" представит в 2018 году шесть премьер, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Сегодня — особый день для театра — "Гоголь-центр" отмечает свой первый юбилей. Ровно пять лет назад 2 февраля состоялось открытие театра. Художественным руководителем был назначен Кирилл Семенович Серебренников.

Премьеры нового 2018 года



Первая премьера нового года "Боженька" запланирована на апрель. Это комедия по пьесе Валерия Печейкина — режиссерский дебют актера театра Никиты Кукушкина.

В мае "Гоголь-центр" представит работу "Две" режиссера Евгения Кулагина, который выпустил на сцене Гоголь-центра в прошлом голу спектакль "Шекспир". Кулагин — постоянный соавтор Серебренникова и ведущий хореограф театра. В главных ролях — Чулпан Хаматова и Инга Оболдина.

В июне в театре премьера "Одиссеи" Гомера в постановке известного молодого артиста Александра Кузнецова. Это первая его режиссерская работа. В основе спектакля два произведения Гомера — "Одиссея" и "Илиада".

Первой осенней премьерой станет спектакль "Петровы в гриппе и вокруг его". В основе — роман Алексея Сальникова — победитель многих книжных фестивалей России в 2017 году. Ставит спектакль режиссер Денис Азаров, который уже поставил на сцене "Гоголь-центра" спектакли — "Ёлка у Ивановых" и "Молоко".

Петровы — обычная семья с обычной фамилией, представители всего самого усредненного. Но если приглядеться к этой среднестатистической жизни, то выяснится, что их взаимоотношения и проблемы выходят далеко за рамки посредственного и обыденного.

Спектакль "Мизантроп" Мольера станет второй работой латышского режиссера Элмара Сенькова в "Гоголь-центре". В прошлом году вышла его постановка "Демоны" по пьесе Ларса Нурена.

И завершающей год премьерой, которая намечена на зимний период, станет спектакль "Нос" Николая Васильевича Гоголя. Постановку осуществит известный режиссер Максим Диденко. Это третья работа режиссера в "Гоголь-центре".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Обыски в "Гоголь-центре": комментарий Серебренникова и обращение артистов

Пятилетка "Гоголь-центра"



За пять лет в "Гоголь-центре" состоялось 1400 событий, выпущено 43 премьеры, прошло 232 лекции в рамках программы "Гоголь+", 14 выставок, 25 фильмов в рамках программы "Гоголь-кино", прошло 50 концертов, было совершено 25 гастрольных поездок. Заполняемость зала в театре — 95%. В 2017 году доход "Гоголь-центра" превысил государственное финансирование, сообщили в пресс-службе театра.

"Гоголь-центр живет не театральными сезонами, а календарными годами, поэтому и планы традиционно объявляет в свой день рождения 2 февраля. Обычно это делал художественный руководитель театра Кирилл Серебренников. Но сейчас он находится под домашним арестов по делу о хищении государственных средств и не сможет быть вместе с театром в этот день.

"За последние несколько лет театр стабилизировал свое финансовое положение. На каждый рубль, выделенный государством, театра зарабатывает два. Еще полгода назад нами с Кириллом Серебренниковым была сформирована репертуарная политика на 2 года вперед, включающая в себя новые постановки на Большой и Малой сценах театра. Мы знаем, что мы делаем и над чем будем работать, а самое главное — для кого", — цитирует слова исполняющего обязанности директора, худрука театра Алексея Кабешева пресс-служба.