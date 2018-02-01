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Культура

Платоновский фестиваль в Воронеже представит 15 спектаклей из семи стран

15:4901.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАртисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски в Санкт-ПетербургеАртисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Восьмой международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, который пройдет с 6 по 17 июня, представит 15 спектаклей из семи стран, сообщили в пресс-службе Платоновского форума.

В программе форума драматические и хореографические спектакли, музыкальные произведения из Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Великобритании, Болгарии и России.

Драматические спектакли

Откроет программу премьера спектакля "100% Воронеж" — совместный проект фестиваля и немецко-швейцарской театральной компании Rimini Protokoll. Это спектакль, в котором примут участие не актеры, а обычные люди, представляющие "статистический образ Воронежа". Уже сейчас найдены первые 20 участников.

Известный швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Также в первые дни форума будет представлен спектакль знаменитого швейцарского режиссера Даниэле Финци Паски "Шоу La Verita", вдохновленный занавесом Сальвадора Дали, который он распивал для балета "Безумный Тристан" в 1940-е годы.

Впервые на Платоновском фестивале будет представлена работа известного итальянского режиссера Пиппо Дельбоно. Воронежцы увидят один из самых знаменитых его спектаклей "Июньские истории", с триумфом прошедший на Авиньонском фестивале и за 10 лет объехавший полмира.

Также в этом году впервые в Воронеже в рамках Платоновского форума выступит легендарный немецкий "Берлинер ансамбль", чья история тесно связана с драматургом и реформатором театра Бертольтом Брехтом. Спектакль по пьесе Брехта "Кавказский меловой круг" в постановке Михаэля Тальхаймера будет впервые показан в России.

Под занавес фестиваля театр кукол из Сардинии Is Mascareddas покажет спектакль "Встречные ветры". Это также станет российской премьерой.

Не в первый раз на фестивале в Воронеже представит свою работу актер и режиссер, руководитель театра DEVERO в Дрездене Антон Адасинский. Он покажет свой новый спектакль "Последний клоун на земле".

Российскими участниками фестиваля станут спектакль "О-й, Поздняя любовь" Дмитрия Крымова, "Макбет. Кино" Юрия Бутусова и "Старик и море" Анатолия Васильева.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРежиссер Юрий Бутусов на церемонии вручения премии "Золотая маска"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Режиссер Юрий Бутусов на церемонии вручения премии "Золотая маска"

Анжелен Прельжокаж и Уэйн Макгрегор

Что касается хореографических спектаклей, то в этом году в рамках Платоновского фестиваля зрители увидят работы двух выдающихся современных хореографов — француза Прельжокажа и британца МакГрегора.

Спектакль "Фреска" Прельжокажа, созданный балетмейстером по мотивам китайской народной сказки, будет показан впервые в России. Также в программе Playlist#1 будут представлены фрагменты выдающихся творений хореографа, принесших ему мировую славу.

Британский балетмейстер покажет свою новую работу "Автобиография". Спектакль основан на генетическом коде МакГрегора, который специально для него расшифровали ученые.

Платоновская программа

Традиционно в рамках Платоновского фестиваля искусств участвуют спектакли по произведениям Андрея Платонова. В этом году это будут три работы: спектакль "Корова", поставленный студентами РГИ сценических искусств (Санкт-Петербург), "Когда зима начнет подогреваться" Коми-Пермятского драмтеатра имени Горького и "Семён" драматического театра им. Стефана Кирова из Сливена (Болгария).

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