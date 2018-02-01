Минкультуры запросило дополнительные документы у театра "Сатирикон"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ рассмотрело документы об устранении нарушений, которые были получены от театра "Сатирикон", и запросило дополнительные, сообщил РИА Новости заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"Коллеги нам предоставили документы об исправленных нарушениях, мы их рассматриваем, запросили дополнительные документы, идет обычная, рутинная работа", — сказал Журавский.

Во вторник художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин заявил, что все недочеты, выявленные в ходе проверок театра, и все претензии со стороны министерства культуры устранены.

Ранее Райкин в видеообращении, опубликованном телеканалом "Дождь", заявил, что череда проверок в театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно другие подводные камни. Поддержал министра и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что цензуры в стране нет.

Замглавы Минкультуры Александр Журавский, комментируя видеообращение Райкина, сообщил, что в ходе двух проверок ведомство выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в московском театре "Сатирикон". Он пояснил, что причина проверок — стремление разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства. Пресс-служба "Сатирикона", в свою очередь, отметила, что "все отношения с партнерами и подрядчиками театра абсолютно прозрачны, соответствуют требованиям законодательства РФ и прошли согласования с соответствующими ведомствами, включая министерство культуры".