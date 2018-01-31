В Большом театре состоится открытие перекрестного года Японии и России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Торжественное открытие перекрестного года Японии и России состоится в Большом театре 26 мая, сообщил Михаил Швыдкой в среду на пресс-конференции, посвященной предстоящим гастролями театра Кабуки.

"Год будет обширным. Будет очень большая программа, связанная с экономикой, с нашими отношениями в сфере инвестиций на Дальнем Востоке, большие медицинские программы, научные, в частности связанные с космическими исследованиями, связанные с экологией, с безопасностью… Все это достаточно ново. Это отражает тот уровень доверия, который существует между лидерами государств, и отношениями, которые складываются между нашими странами в целом", — сказал Швыдкой.

Он сообщил, что официальное открытие перекрестного года состоится 26 мая в Большом театре, программа продлится с конца мая 2018 по май 2019.

"Особое место занимает культурная программа, которую планируем открыть 12 июня в Токио. Выступление Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева, которое состоится в этот день, даст старт российской программе в Японии", — подчеркнул Швыдкой.

Также он сообщил, что планируется открытие 11 апреля в Токио большой выставки из Музея им. Пушкина "Французский пейзаж 17 — 19 веков. В ответ японские коллеги привозят в сентябре беспрецедентную выставку "Искусство эпохи Эдо", многие вещи из которой никогда из Японии не вывозились.

В рамках театральной программы выступят Большой и Мариинский театры, а также драматические — Вахтанговский и театр им. Моссовета с чеховской трилогией Андрея Кончаловского. Особым событием станут гастроли знаменитого японского театра Кабуки, которые пройдут в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге.