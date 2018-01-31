Оперная певица Сюрина рассказала, как наладить отношения между странами

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Известная оперная певица Екатерина Сюрина считает, что уважение другой страны, ее культуры и истории — путь к налаживанию отношений.

Известные певцы — семейная пара американца Чарльза Кастроново и русской Екатерины Сюриной дадут концерт 31 января в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Мы, конечно, разные, у нас разная культура, разная история. Гораздо сложнее понять человека другой страны. У нас в семье тоже бывают разногласия. Но мы стараемся услышать и понять друг друга, уважать мнение друг друга. У любви нет границ. Но никто не сказал, что любить легко. Это большая работа создавать семью. Также и со странами. Уважение другой страны, ее культуры, ее истории — путь к налаживанию отношений", — сказала Сюрина в интервью РИА Новости.

"Мы живем музыкой, для музыки и для нас никаких границ не существует, музыка для всех. Мы, как музыканты — послы мира. Мы несем искусство всем людям на земле. И если когда-нибудь вместе в зале будут сидеть президенты Америки и России, то мы сможет своим талантом и музыкой объединить их и помочь понять друг друга", — отметила она.