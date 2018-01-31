Оперная певица Сюрина назвала Хворостовского русской широченной душой

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Известная оперная певица Екатерина Сюрина назвала скончавшегося в прошлом году российского оперного певца Дмитрия Хворостовского широченной русской душой, охватывающей и согревающей всех теплом.

Екатерина Сюрина и Чарльз Кастроново — вокальный и семейный дуэт — дадут концерт 31 января на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Давнченко.

"Дима — русская широченная душа, которая всех охватывала и теплом согревала. Дима для всех нас, для всех, кто его слышал, всегда будет жить в сердце. Его голос никогда не умрет", — сказала она сказала в интервью РИА Новости.

Певица сказала, что они с Кастроново обязательно пойдут на его могилу на Новодевичьем кладбище.

"Я хотела лететь из Лос-Анджелеса на его похороны, но у меня заболели дети. Все было так неожиданно для нас. Весть о его кончине для меня стала полнейшим шоком. Я когда узнала, у меня что-то оборвалось внутри, и несколько минут молча сидела в тихом крике. Его душа парит над нами", — сказала Сюрина.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.