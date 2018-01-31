В Нижнем Новгороде в июле пройдет кинофестиваль "Горький fest"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Фестиваль российского кино "Горький fest", в рамках которого планируется показать лучшие картины, снятые за последний год, пройдёт 20-26 июля в Нижнем Новгороде, передаёт корреспондент РИА Новости.

Соглашение, предусматривающее проведение этого мероприятия, в среду подписали глава города Владимир Панов, актер и президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков и генеральный директор продюсерского центра "ЛЮКСАР" Оксана Михеева.

"У нас сегодня торжественное событие, потому что мы подписываем соглашение о проведении второго фестиваля " Горький fest". Он пройдёт 20-26 июля… Фестиваль — очень серьёзное киномероприятие и для нас очень важно, чтобы о нем знали все жители города. Поэтому со стороны администрации города будет максимальная поддержка в части социальной рекламы. Я думаю, что мы попросим также всех наших партнёров использовать любые информационные площадки, чтобы довести (до горожан) максимально качественно обо всех мероприятиях в рамках фестиваля", — сказал Панов.

Пореченков в свою очередь отметил, что в этом году фестиваль "будет опять событием, будет много интересных встреч, будут мастер-классы, приедут интересные и знаменитые гости". " Ну и конечно, фестиваль не может быть без хороших фильмов. Я думаю, что в этот раз мы подойдем более тщательно и серьёзно к отбору и сможем показать лучшие картины, которые были выпущены за этот год", — сказал он.

Кроме того, добавила Михеева, в рамках фестиваля планируется провести ряд мероприятий, посвящённых отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького.

По информации горадминистрации, как и в прошлом году, зрителей ждут новые полнометражные и короткометражные фильмы российских режиссеров. Помимо этого фестиваль будет включать в себя обширную программу мастер-классов, творческих встреч с актерами и режиссерами, круглые столы и конкурс кинопоэзии.

В прошлом году в рамках первого фестиваля "Горький fest" нижегородские зрители увидели работы таких режиссеров, как Сергей Лозница, Кира Коваленко, Тамара Дондурей, Дарья Власова, Александр Велединский и других.