Калягин станет почетным гостем театрального фестиваля на Кипре

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Второй международный театральный фестиваль "Пять вечеров на Кипре" пройдет с 31 января по 4 февраля, в числе его почетных гостей — народный артист России, художественный руководитель московского театра "Et Сеtera" Александр Калягин, сообщили в пресс-службе театра.

Участниками театрального форума станут сценические коллективы из России, Германии, Молдовы, Израиля и Кипра. В рамках фестиваля выступят Молдавский молодежный драматический театра "С улицы Роз", Берлинский музыкальный театр "Кабаре Лори", Костромской камерный драматический театр под руководством Голодницкого, Кипрский театр "Zoom" и Израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера.

Театры представят спектакли разные по жанру. Это пластическая драма о жизни Эдит Пиаф и опера-балет "А чой-то ты во фраке?, "Ревизор" Гоголя и современная комедия "Март".

Израильский ТЮЗ на торжественном закрытии фестиваля, которое состоится 4 февраля в городе Лимассол на сцене театра "Риалто", представит спектакль "Марк Шагал. Последний полет" (исповедь художника по пьесе "Полеты с ангелом").

Помимо представлений, в рамках фестиваля пройдут обсуждения представленных постановок с участием экспертов, будет открыта выставка живописи и состоятся творческие встречи с почетными гостями фестиваля "Пять вечеров на Кипре".

В числе почетных гостей — председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, худрук московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, греческий актер, режиссер и продюсер Андреас Пантизис.

По итогам фестиваля на основании голосования публики спектаклю-победителю будет вручен "Приз зрительских симпатий".