Всероссийский кинопроект для детей стартовал в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Всероссийский проект для детей КиноДетство.рф, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов, стартовал в Становлянском районе Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам представителя пресс-службы, главная цель проекта — создание на базе муниципальных кинотеатров, домов культуры, библиотек в малых городах креативных общественных пространств, оснащенных всем необходимым для организации досуга и развития творческого потенциала детей и молодежи; популяризация культурного наследия России; приобщение детей к киноискусству, литературе, формирование нового поколения зрителей, которое сделает свой выбор в пользу отечественного кино и анимации.

"Проект дает юным жителям российских регионов широкие возможности творческой реализации. Он объединяет анимацию, художественное кино и художественную литературу для детей, а также кинотеатры и библиотеки в единую детскую мастерскую. Первый этап проекта в этом году пройдет в 12 регионах России, в 50 кинотеатрах и 50 городах", — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проекта в кинотеатре "Мир" райцентра Становлянского района по субботам будет работать киноклуб "Собеседник", где дети смогут посмотреть мультфильмы и кинокартины, поучаствовать в викторинах и квестах, а также поработать в творческих мастерских.

"Хорошее кино всегда востребовано у жителей Липецкой области. В регионе ежегодно проходят смотры кинотворчества, в том числе детские. Они занимают важное место в ряду музыкальных, художественных, фольклорных событий, которые способствуют развитию культуры и поддерживаются областной властью, формируют нашу мораль и нравственность. Честь, совесть, доброта — именно эти вневременные ценности отстаивают в своих картинах лучшие мастера кино", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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