Кинопремьеры недели: "Тоня против всех", новый фильм МакДона и "Короче"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эта неделя будет богатой на кинопремьеры, у россиян наконец-то появится возможность посмотреть на больших экранах байопик Крейга Гиллеспи "Тоня против всех" с Марго Робби в главной роли, российский психологический триллер "Селфи" Николая Хомерики, эмоциональную драму Мартина МакДоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и картину "Короче" про то, как Александр Пейн уменьшил Мэтта Деймона.
Тоня против всех
На сайте Rotten Tomatoes критики оценили "Тоню против всех" в 7,8 балла из 10, а многие назвали его лучшим фильмом года. По мнению рецензентов, картина могла превратиться в гротеск, но благодаря талантливой режиссуре и выдающейся актерской работе Робби она сочетает в себе и юмор, и трагедию, и не старается оправдать свою главную героиню.
Селфи
"Парадокс, но зритель сопереживает, начиная с фильма, предположим, "Ирония судьбы", изначально, так скажем, не совсем хорошему человеку, который ведет себя по-свински, как и герой фильма "Селфи", и настолько ненавидит сразу, априори человека, который двойник, который говорит правильные вещи "Нужно по-человечески общаться с людьми, с которыми ты встречаешься. Оказывать знаки внимания жене, писать что-то новое…". И мы тут же его начинаем ненавидеть, и он становится для нас врагом номер один. И я также сопереживаю этому подонку, который изначально у нас заявлен как человек опустившийся", — отметил на пресс-конференции Хабенский.
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Этот жест открывает ящик Пандоры и инициирует войну между противниками и сторонниками Милдред, обличая как самые низменные, так и самые хорошие стороны человеческой натуры. Помимо предсказуемо хорошей игры МакДорманд в фильме отличились Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. Картина оставила критиков в полном восторге. Ее назвали брутальной, смешной и захватывающе прекрасной.
Короче
Любитель камерных драм и трагикомедий Александр Пейн снял фильм о том, как Мэтт Деймон решает уменьшить себя из соображений экономии. Норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри (Кристен Уиг) недолго думая решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения.
Режиссер "Потомков", '"Небраски" и "На обочине" давно полюбился критикам, но не на этот раз. Рецензенты отмечают, что фильм развивает много любопытных идей, которые так и не дают никакого результата и заканчиваются ничем.