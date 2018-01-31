Кинопремьеры недели: "Тоня против всех", новый фильм МакДона и "Короче"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эта неделя будет богатой на кинопремьеры, у россиян наконец-то появится возможность посмотреть на больших экранах байопик Крейга Гиллеспи "Тоня против всех" с Марго Робби в главной роли, российский психологический триллер "Селфи" Николая Хомерики, эмоциональную драму Мартина МакДоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и картину "Короче" про то, как Александр Пейн уменьшил Мэтта Деймона.

Тоня против всех

Фильм Крейга Гиллеспи, автора "И грянул шторм" и "Ларс и настоящая девушка", рассказывает о фигуристке из США Тоне Хардинг, которая была известна не только тем, что первая из американских фигуристок исполнила тройной аксель, но и многочисленными скандалами. Хардинг с самого начала не вписывалась в аккуратный и элегантный спорт со своими повадками реднека из американской глубинки. Не помогали ей также плохие отношения с матерью и побои мужа. Главную роль в картине исполнила австралийская актриса Марго Робби, ее мать сыграла Эллисон Дженни и взяла за это "Золотой глобус", а роль мужа исполнил Себастьян Стэн.

На сайте Rotten Tomatoes критики оценили "Тоню против всех" в 7,8 балла из 10, а многие назвали его лучшим фильмом года. По мнению рецензентов, картина могла превратиться в гротеск, но благодаря талантливой режиссуре и выдающейся актерской работе Робби она сочетает в себе и юмор, и трагедию, и не старается оправдать свою главную героиню.

© Фото : Capella Film Кадр из фильма "Тоня против всех" © Фото : Capella Film Кадр из фильма "Тоня против всех"

Селфи

Фильм Николая Хомерики по книге и сценарию Сергея Минаева с Константином Хабенским в главной роли. Успешный и циничный писатель и телеведущий Владимир Богданов лишается всего, чего добивался годами. Его заменил двойник, который полностью копирует его жесты и мимику, и никто не видит подмены. В картине также сыграли Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте, Юлия Хлынина. По мнению Минаева, концовка фильма получилась глубже и интереснее, чем у книги. Когда он работал над киноадаптацией, он ориентировался на культовый американский триллер "Мыс страха" с Робертом де Ниро в главной роли.

"Парадокс, но зритель сопереживает, начиная с фильма, предположим, "Ирония судьбы", изначально, так скажем, не совсем хорошему человеку, который ведет себя по-свински, как и герой фильма "Селфи", и настолько ненавидит сразу, априори человека, который двойник, который говорит правильные вещи "Нужно по-человечески общаться с людьми, с которыми ты встречаешься. Оказывать знаки внимания жене, писать что-то новое…". И мы тут же его начинаем ненавидеть, и он становится для нас врагом номер один. И я также сопереживаю этому подонку, который изначально у нас заявлен как человек опустившийся", — отметил на пресс-конференции Хабенский.

© Фото : WDSSPR Кадр из фильма "Селфи" © Фото : WDSSPR Кадр из фильма "Селфи"

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Драма от признанного драматурга, обладателя премии "Оскар" за короткометражный фильм "Шестизарядный" и режиссера "Залечь на дно в Брюгге" Мартина МакДоны. После не очень удачного дебюта в США, Макдона продолжает работать в Америке. Продавщица сувенирного магазина Милдред Хейс в исполнении Фрэнсис МакДорманд берет в аренду три рекламных билборда возле своего дома, чтобы напомнить жителям Эббинга, а также главе полиции Уильяму Уиллоуби о том, что ее дочь жестоко изнасиловали и убили, но преступление до сих пор не раскрыто.

Этот жест открывает ящик Пандоры и инициирует войну между противниками и сторонниками Милдред, обличая как самые низменные, так и самые хорошие стороны человеческой натуры. Помимо предсказуемо хорошей игры МакДорманд в фильме отличились Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. Картина оставила критиков в полном восторге. Ее назвали брутальной, смешной и захватывающе прекрасной.

© Фото : Fox Searchlight Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" © Фото : Fox Searchlight Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Короче

Любитель камерных драм и трагикомедий Александр Пейн снял фильм о том, как Мэтт Деймон решает уменьшить себя из соображений экономии. Норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри (Кристен Уиг) недолго думая решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения.

Режиссер "Потомков", '"Небраски" и "На обочине" давно полюбился критикам, но не на этот раз. Рецензенты отмечают, что фильм развивает много любопытных идей, которые так и не дают никакого результата и заканчиваются ничем.