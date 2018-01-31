РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры недели: "Тоня против всех", новый фильм МакДона и "Короче"

15:0931.01.2018
(обновлено: 15:10 31.01.2018)
0580
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска кинотеатра. Архивное фотоВывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эта неделя будет богатой на кинопремьеры, у россиян наконец-то появится возможность посмотреть на больших экранах байопик Крейга Гиллеспи "Тоня против всех" с Марго Робби в главной роли, российский психологический триллер "Селфи" Николая Хомерики, эмоциональную драму Мартина МакДоны "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и картину "Короче" про то, как Александр Пейн уменьшил Мэтта Деймона.

Тоня против всех

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Франшизы и супергерои: самые ожидаемые фильмы 2018 года
Фильм Крейга Гиллеспи, автора "И грянул шторм" и "Ларс и настоящая девушка", рассказывает о фигуристке из США Тоне Хардинг, которая была известна не только тем, что первая из американских фигуристок исполнила тройной аксель, но и многочисленными скандалами. Хардинг с самого начала не вписывалась в аккуратный и элегантный спорт со своими повадками реднека из американской глубинки. Не помогали ей также плохие отношения с матерью и побои мужа. Главную роль в картине исполнила австралийская актриса Марго Робби, ее мать сыграла Эллисон Дженни и взяла за это "Золотой глобус", а роль мужа исполнил Себастьян Стэн.

На сайте Rotten Tomatoes критики оценили "Тоню против всех" в 7,8 балла из 10, а многие назвали его лучшим фильмом года. По мнению рецензентов, картина могла превратиться в гротеск, но благодаря талантливой режиссуре и выдающейся актерской работе Робби она сочетает в себе и юмор, и трагедию, и не старается оправдать свою главную героиню.

© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Тоня против всех"
© Фото : Capella Film
Кадр из фильма "Тоня против всех"

Селфи

Кадр из фильма Затерянный город Z. Архивное фото
© Plan B Entertainment (2016)
Критики назвали самые недооцененные фильмы года
Фильм Николая Хомерики по книге и сценарию Сергея Минаева с Константином Хабенским в главной роли. Успешный и циничный писатель и телеведущий Владимир Богданов лишается всего, чего добивался годами. Его заменил двойник, который полностью копирует его жесты и мимику, и никто не видит подмены. В картине также сыграли Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте, Юлия Хлынина. По мнению Минаева, концовка фильма получилась глубже и интереснее, чем у книги. Когда он работал над киноадаптацией, он ориентировался на культовый американский триллер "Мыс страха" с Робертом де Ниро в главной роли.

"Парадокс, но зритель сопереживает, начиная с фильма, предположим, "Ирония судьбы", изначально, так скажем, не совсем хорошему человеку, который ведет себя по-свински, как и герой фильма "Селфи", и настолько ненавидит сразу, априори человека, который двойник, который говорит правильные вещи "Нужно по-человечески общаться с людьми, с которыми ты встречаешься. Оказывать знаки внимания жене, писать что-то новое…". И мы тут же его начинаем ненавидеть, и он становится для нас врагом номер один. И я также сопереживаю этому подонку, который изначально у нас заявлен как человек опустившийся", — отметил на пресс-конференции Хабенский.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Селфи"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Селфи"

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури получил Золотой глобус. 08.01.18
© REUTERS / Courtesy of NBC/Paul Drinkwater
Названы победители "Золотого глобуса-2018"
Драма от признанного драматурга, обладателя премии "Оскар" за короткометражный фильм "Шестизарядный" и режиссера "Залечь на дно в Брюгге" Мартина МакДоны. После не очень удачного дебюта в США, Макдона продолжает работать в Америке. Продавщица сувенирного магазина Милдред Хейс в исполнении Фрэнсис МакДорманд берет в аренду три рекламных билборда возле своего дома, чтобы напомнить жителям Эббинга, а также главе полиции Уильяму Уиллоуби о том, что ее дочь жестоко изнасиловали и убили, но преступление до сих пор не раскрыто.

Этот жест открывает ящик Пандоры и инициирует войну между противниками и сторонниками Милдред, обличая как самые низменные, так и самые хорошие стороны человеческой натуры. Помимо предсказуемо хорошей игры МакДорманд в фильме отличились Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. Картина оставила критиков в полном восторге. Ее назвали брутальной, смешной и захватывающе прекрасной.

© Фото : Fox SearchlightКадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
© Фото : Fox Searchlight
Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Короче

Любитель камерных драм и трагикомедий Александр Пейн снял фильм о том, как Мэтт Деймон решает уменьшить себя из соображений экономии. Норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри (Кристен Уиг) недолго думая решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения.

Режиссер "Потомков", '"Небраски" и "На обочине" давно полюбился критикам, но не на этот раз. Рецензенты отмечают, что фильм развивает много любопытных идей, которые так и не дают никакого результата и заканчиваются ничем.

© Фото : Paramount PicturesКадр из фильма "Короче"
© Фото : Paramount Pictures
Кадр из фильма "Короче"
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена