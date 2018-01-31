Продюсер "Бригады" ответил на слова Майкова о вреде сериала

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продюсер "Бригады" Александр Акопов в беседе с RT назвал глупостью заявления актера Павла Майкова о вреде телесериала для российского общества.

Ранее Майков, сыгравший героя по прозвищу Пчела, назвал его "преступлением перед Россией". По его словам, именно из-за теленовеллы многие молодые люди захотели стать бандитами.

"На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему", — заявил Акопов.

По его мнению, подобные произведения, наоборот, могут отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками.

"Что касается сериала "Бригада", то я не знаю, обратил ли внимание актёр Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению", — добавил продюсер.