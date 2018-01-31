Американский певец Кастроново исполнит в Москве арии из русских опер

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американский оперный певец Чарльз Кастроново будет петь на концерте в Москве арии из русских опер на русском языке, рассказала в интервью РИА Новости его супруга, оперная исполнительница Екатерина Сюрина.

Семейная и вокальная пара — Кастроново и Сюрина дадут концерт в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 31 января.

"Чарльз будет петь каватину Владимира Игоревича из оперы "Князь Игорь" Бородина на русском зыке. Это он специально подготовил для московского концерта. Чарли и я, мы очень любим эту музыку. Это настоящий шедевр. Бывают такие красивые арии и дуэты из опер, которые не так часто исполняются. Но очень хочется, чтобы их услышали. И мы стараемся их включать в концертные программы", — рассказала Сюрина.

В концерте 31 января на сцене Музыкального театра Кастроново исполнит и арию Ленского на русском языке из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, которую он уже пел в спектаклях в Вене и Чикаго. Также в его исполнении прозвучит ария Хосе из оперы "Кармен". Сюрина споет арии из опер — "Русалка" Дворжака и "Богема" Пуччини. Также в концерте прозвучат в их исполнении дуэты из итальянских и французских опер.

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