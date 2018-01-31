Американский певец Кастроново исполнит в Москве арии из русских опер

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американский оперный певец Чарльз Кастроново будет петь на концерте в Москве арии из русских опер на русском языке, рассказала в интервью РИА Новости его супруга, оперная исполнительница Екатерина Сюрина.
"Чарльз будет петь каватину Владимира Игоревича из оперы "Князь Игорь" Бородина на русском зыке. Это он специально подготовил для московского концерта. Чарли и я, мы очень любим эту музыку. Это настоящий шедевр. Бывают такие красивые арии и дуэты из опер, которые не так часто исполняются. Но очень хочется, чтобы их услышали. И мы стараемся их включать в концертные программы", — рассказала Сюрина.
В концерте 31 января на сцене Музыкального театра Кастроново исполнит и арию Ленского на русском языке из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, которую он уже пел в спектаклях в Вене и Чикаго. Также в его исполнении прозвучит ария Хосе из оперы "Кармен". Сюрина споет арии из опер — "Русалка" Дворжака и "Богема" Пуччини. Также в концерте прозвучат в их исполнении дуэты из итальянских и французских опер.