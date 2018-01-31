Минкультуры разработало принципы господдержки кинопроизводства в 2018 году

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило проект приказа, утверждающий основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2018 году, согласно которому финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов предлагается ограничить суммой в 70 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта стартовало 29 января и продлится до 12 февраля", — говорится в сообщении.

Согласно проекту приказа, предлагается ограничить государственное финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов суммой в 70 миллионов рублей, для полнометражных игровых авторских и экспериментальных фильмов ввести поддержку в размере не более 40 миллионов рублей, для игровых фильмов-дебютов — не более 25 миллионов рублей, для полнометражных игровых детских фильмов — не более 50 миллионов. При этом фильмы могут получить поддержку не более 2/3 сметной стоимости проекта. Кроме того, на завершение производства полнометражного фильма может быть выделено ‎до 15 миллионов рублей.

Государственное финансирование анимационных фильмов может быть не более 250 тысяч рублей за минуту (короткометражные фильмы), не более 220 тысяч рублей за минуту (сериалы и циклы), не более 50 миллионов рублей (полный метр) и не более 200 тысяч рублей за минуту дебютного фильма.

Документальные полнометражные ленты могут претендовать на финансирование до 3 миллионов рублей, короткометражные – до 2,2 миллиона рублей, научно-популярные – до 2,3 миллиона рублей, фильмы-дебюты – до 1 миллиона рублей, неигровые спецпроекты от 2 до 8 миллионов рублей.