Минкультуры разработало принципы господдержки кинопроизводства в 2018 году

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило проект приказа, утверждающий основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2018 году, согласно которому финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов предлагается ограничить суммой в 70 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно проекту приказа, предлагается ограничить государственное финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов суммой в 70 миллионов рублей, для полнометражных игровых авторских и экспериментальных фильмов ввести поддержку в размере не более 40 миллионов рублей, для игровых фильмов-дебютов — не более 25 миллионов рублей, для полнометражных игровых детских фильмов — не более 50 миллионов. При этом фильмы могут получить поддержку не более 2/3 сметной стоимости проекта. Кроме того, на завершение производства полнометражного фильма может быть выделено до 15 миллионов рублей.
Государственное финансирование анимационных фильмов может быть не более 250 тысяч рублей за минуту (короткометражные фильмы), не более 220 тысяч рублей за минуту (сериалы и циклы), не более 50 миллионов рублей (полный метр) и не более 200 тысяч рублей за минуту дебютного фильма.
Документальные полнометражные ленты могут претендовать на финансирование до 3 миллионов рублей, короткометражные – до 2,2 миллиона рублей, научно-популярные – до 2,3 миллиона рублей, фильмы-дебюты – до 1 миллиона рублей, неигровые спецпроекты от 2 до 8 миллионов рублей.