Судья в США отклонил иск против группы U2 по обвинению в плагиате

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Судья в США отклонил иск, поданный против ирландской рок-группы U2 и ее лидера Боно (настоящее имя — Пол Хьюсон) британским композитором и гитаристом Полом Роузом, сообщает газета Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Роуз обвинил ирландскую группу в плагиате. Он подал иск в Федеральный суд Манхэттена в конце февраля прошлого года. По словам композитора, U2 использовали многие элементы его песни "Nae Slappin" в поиске вдохновения для своей композиции "The Fly", которая входит в альбом 1991 года "Achtung Baby". Согласно материалам иска, U2 услышали его песню, подписав контракт со звукозаписывающей компанией Island Records в 1989 году. В этом же году Роуз предоставил демозапись своей песни руководству студии. Через суд Роуз надеялся добиться признания своего авторства песни "The Fly", получить 5 миллионов долларов компенсации и оплаты адвокатского гонорара.

Судья Дениз Кот постановила, что 12-секундный фрагмент не является "достаточно значительной" частью композиции, чтобы можно было говорить о плагиате.

"Achtung Baby" — седьмой студийной альбом U2. Является одним из самых успешных альбомов группы — его продажи по миру превысили 18 миллионов экземпляров. В 1993 году пластинка была отмечена премией "Грэмми" в категории "Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой".