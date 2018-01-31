Урин заявил, что пока не планирует встречаться с Серебренниковым

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил РИА Новости, что пока не планируется встречаться с режиссером Кириллом Серебренниковым, поэтому сложно говорить о совместной работе в будущем.

"Мне трудно сейчас об этом говорить. Для того, чтобы такое решение принять, нужно с ним встречаться и разговаривать, но в этой ситуации встречаться и разговаривать как?" — сказал Урин, отвечая на вопрос о том, планируется ли ставить какие-либо новые постановки в режиссуре Серебренникова на сцене Большого театра.

Отвечая на вопрос, планирует ли он в ближайшее время встречаться с режиссером, Урин сказал: "Пока нет".

Премьера балета "Нуреев" режиссуры Серебренникова прошла в начале декабря прошлого года. Урин тогда говорил, что следователи не позволили Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, присутствовать на репетициях балета и не отпустили его на премьеру, но, тем не менее, весь процесс был полностью с ним согласован.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.