Музыкальный критик отметил высокий уровень песни "Путин"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сатирическая песня о российском президенте Владимире Путине, которая принесла американскому композитору и исполнителю Рэнди Ньюману седьмую премию "Грэмми" в его карьере, балансирует на грани китча, но при этом сделана на высоком уровне, считает музыкальный критик Александр Беляев.
"Текст вроде бы такой хвалебный, ода, но это ода наоборот. Собственно, музыка это и подчёркивает. Рэнди Ньюман — крутой кинокомпозитор, помимо прочего, так что он очень хорошо умеет в прямом смысле озвучивать происходящее. Вот песня "Путин" начинается как некий закос под советский/российский гимн, потом продолжается игривыми мелодиями в духе наоборот — то ли раннего джаза и мюзиклов, то ли европейского кабаре. Туда же — женские подпевки… Это всё такой музыкальный пастиш, мозаика, которая всё время на грани китча. Но сделано реально очень круто — обычно смешные песни так не делаются", — подчеркнул Беляев.
На счету Ньюмана, который также известен как композитор к кинофильмам, 16 номинаций на "Грэмми" и семь побед.
Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на "Грэмми" могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.