Музыкальный критик отметил высокий уровень песни "Путин"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сатирическая песня о российском президенте Владимире Путине, которая принесла американскому композитору и исполнителю Рэнди Ньюману седьмую премию "Грэмми" в его карьере, балансирует на грани китча, но при этом сделана на высоком уровне, считает музыкальный критик Александр Беляев.

Композиция "Путин" с последнего студийного альбома Ньюмана Dark Matter получила награду в категории "лучшая аранжировка, вокал и инструментальное исполнение". Музыкальный критик Александр Беляев отметил, что главное в этой композиции — ироничный текст.

"Текст вроде бы такой хвалебный, ода, но это ода наоборот. Собственно, музыка это и подчёркивает. Рэнди Ньюман — крутой кинокомпозитор, помимо прочего, так что он очень хорошо умеет в прямом смысле озвучивать происходящее. Вот песня "Путин" начинается как некий закос под советский/российский гимн, потом продолжается игривыми мелодиями в духе наоборот — то ли раннего джаза и мюзиклов, то ли европейского кабаре. Туда же — женские подпевки… Это всё такой музыкальный пастиш, мозаика, которая всё время на грани китча. Но сделано реально очень круто — обычно смешные песни так не делаются", — подчеркнул Беляев.

Как ранее признавался в интервью газете Washington Post автор и исполнитель, известный острыми и ироничными композициями на злобу дня, песня о российском лидере родилась еще несколько лет назад и была навеяна обошедшими весь мир фотографиями президента России с голым торсом на коне.

На счету Ньюмана, который также известен как композитор к кинофильмам, 16 номинаций на "Грэмми" и семь побед.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на "Грэмми" могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.