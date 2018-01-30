Все недочеты и претензии к "Сатирикону" устранены, заявил Райкин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Все недочеты, выявленные в ходе проверок "Сатирикона", и все претензии со стороны министерства культуры устранены, заявил РИА Новости художественный руководитель театра Константин Райкин.

"Все давно сделано, со всеми департаментами согласовано, все отчеты давно отправлены. Прежде всего, министерству культуры, откуда и были вопросы к театру. Собственно говоря, никаких серьезных нарушений и не было, но опять все время что-то передергивают. Я уж не знаю, может быть, это причина в неинформированности или неоперативности, но что касается театра, то у нас все сделано, и давно", — подчеркнул Райкин.

Ранее Райкин в видеообращении, опубликованном телеканалом "Дождь", заявил, что череда проверок в театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно другие подводные камни. Поддержал министра и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что цензуры в стране нет.

Замглавы Минкультуры Александр Журавский, комментируя видеообращение Райкина, сообщил, что в ходе двух проверок ведомство выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в московском театре "Сатирикон". Он пояснил, что причина проверок — стремление разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства. Пресс-служба "Сатирикона", в свою очередь, отметила, что "все отношения с партнерами и подрядчиками театра абсолютно прозрачны, соответствуют требованиям законодательства РФ и прошли согласования с соответствующими ведомствами, включая министерство культуры".