В Киеве отказались исключить Добронравова из "черного списка"

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказал украинскому телеканалу "1+1" в удовлетворении иска, в котором телеканал оспорил включение российского актера Федора Добронравова в список лиц, "угрожающих безопасности Украины", говорится в судебном решении.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Телеканал "1+1" оспорил в суде это решение. Госкино Украины в ноябре 2017 года запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием Добронравова.

"В удовлетворении заявления… отказать", — говорится в документе, опубликованном в едином реестре судебных решений.

По данным суда, истец просил суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера.